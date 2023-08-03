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В Минтрансе предложили вернуть штрафы за превышение средней скорости

Минтранс подготовил поправки к ПДД о возвращении штрафов за превышение средней скорости
ГИБДД перестала наказывать водителей за превышение средней скорости в 2021 году. С тех пор власти не раз предлагали вернуть штрафы за это нарушение
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минтранс подготовил проект поправок к правилам дорожного движения, которые предусматривают возвращение наказания за превышение средней скорости, сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает ввести в правила новый термин «средняя скорость движения транспортного средства» и уточнить, что водитель будет обязан вести автомобиль как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов.

По словам замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антона Козлова, методику фиксации средней скорости и вынесения штрафов опишут также в Кодексе об административных правонарушениях и постановлении правительства. Козлов привел несколько деталей: например, местом превышения будет считаться зона контроля последней камеры из цепочки фиксирующих устройств.

В МВД к предложению отнеслись настороженно: представители ведомства считают, что возвращать штрафы нельзя, пока в этой области не устранят «правовые пробелы», а подготовленные Минтрансом поправки не решают вопрос о подсудности. Козлов в ответ пообещал, что спорные вопросы урегулируют в административном кодексе.

Средняя скорость — это скорость, с которой водитель проезжает определенный участок дороги между двумя камерами, находящимися на расстоянии несколько километров друг от друга. Чтобы подсчитать среднюю величину превышения, нужно разделить контролируемую дистанцию на время проезда.

ГИБДД штрафовала за превышение средней скорости с 2013 года. Ели водитель слишком быстро проезжал определенный участок дороги, то он получал наказание. При этом, отмечал Autonews, штрафы выписывали на основании статей КоАП за превышение «обычной» скорости, так как определения «средняя скорость» в ПДД или КоАП нет. Однако в 2021 году штрафовать за подобное нарушение прекратили.

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С тех пор власти не раз предлагали вернуть штрафы. В январе 2022-го, по данным Autonews, МВД поддерживало введение этой норм в КоАП, однако позднее ведомство назвало идею преждевременной. Зимой этого года Козлов говорил, что вопрос «перезрел», поскольку число ДТП растет.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минтранс средняя скорость ПДД штрафы за превышение скорости КоАП
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