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Общество ,  
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Канадские ученые предупредили о риске, что золотая рыбка уничтожит озера

Канадские ученые заявили о риске уничтожения водоемов из-за золотой рыбки
Золотые рыбки как инвазивный вид угрожают существованию местных рыб и водоемов, а их популяция продолжает расти, предупредили ученые из Канады. Одна из причин роста популяции — то, что люди выпускают домашних рыбок в реки и озера
Фото: dfo-mpo.gc.ca
Фото: dfo-mpo.gc.ca

Золотые рыбки (сarassius auratus, или карась китайский) в природе Северной Америки могут есть практически все и вырастать до 16 дюймов в длину (40,6 см), что делает их слишком крупной добычей для хищников, заявила исследователь водных ресурсов из Отдела рыболовства и океанов Канады Кристин Бостон, передает The New York Times.

Поскольку золотые рыбки являются инвазивным (чужеродным) видом, их распространение грозит уничтожением эндемичным флоре и фауне и способствовать разрушению экосистем. Рыбки поедают растения, которые являются домом для местных обитателей, и способствуют размножению вредных водорослей, что создает невыносимые для других видов условия, утверждает Бостон.

Золотые рыбки едят икру, водоросли и водные растения, а также беспозвоночных. Они могут переносить широкий диапазон температур, быстро достигают половой зрелости, а самки могут метать икру несколько раз за сезон. «У них есть ресурсы, и они ими пользуются», — предупредила ихтиолог.

Ее команда в течение нескольких лет отслеживала миграции золотых рыбок в заливе Гамильтон, который находится на западе озера Онтарио (одно из Великих озер). Эти рыбы, как правило, проводят зиму в глубоких водах и к весне перемещаются на мелководье, где готовятся к нересту. По словам Бостон, некоторые варианты удаления золотых рыбок включают отлов специализированными сетями, установленными подо льдом, или использование «электроудочек», которые глушат рыбу высковольтными разрядами. Оба метода, утверждает она, примененные в нужное время в нужном месте, позволят избежать гибели местной рыбы.

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Общество
Фото:Christian Zappel / imageBROKER.com / Global Look Press

Золотые рыбки были впервые замечены в бухте Гамильтона в 1960-х годах, но в основном вымерли в 1970-х из-за промышленного загрязнения. В начале 2000-х годов их популяция восстановилась.

Как отметил профессор биологии из Университета Торонто Скарборо Николас Мандрак, золотых рыбок завезли в Северную Америку в конце XIX века, но их дикая популяция начала резко увеличиваться в последние два десятилетия. Всплеск частично вызван тем, что люди из густонаселенных районов выпускают домашних рыбок в городские водоемы, считает он. Золотые рыбки способны адаптироваться к потеплению и слабому насыщению вод кислородом, обращает внимание ученый.

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Профессор экологии инвазий из Университета Макгилла в Монреале Энтони Риччарди отметил, что не все золотые рыбки, выпущенные на свободу, достигают больших размеров, но опасность представляют и маленькие, поскольку их популяция подавляет местных рыб. В то же время, подчеркивает исследователь, золотые рыбки — лишь небольшая часть масштабного нашествия инвазивных видов, последствия которого непредсказуемы.

«Под влиянием человека животные перемещаются быстрее и в большем количестве, достигая частей планеты, которых они никогда не могли достичь раньше, — сказал Риччарди. — Мы говорим о перераспределении жизни на Земле».

NYT пишет, что проблема с золотыми рыбками характерна не только для Канады, — рост популяции наблюдается также в Австралии и Великобритании. А в Бернсвилле, штат Миннесота, власти в 2021 году призвали население не выпускать домашних золотых рыбок в дикую природу после обнаружения «существ размером с футбольный мяч» в одном из озер.

Согласно докладу ООН, в каждом регионе Земли зафиксировано не менее 3,5 тыс. опасных инвазивных видов. Организация оценивает ущерб от них в $423 млрд в год.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
рыба рыбки Канада Онтарио озеро Экология

Пространство выбора

Быстрое заселение

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