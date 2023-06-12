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У берегов Финляндии обнаружили способного кусать людей морского окуня

Способный кусать людей солнечный окунь появился в Балтийском море у берегов Финляндии
Фото: Christian Zappel / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Christian Zappel / imageBROKER.com / Global Look Press

У берегов Финляндии в районе Турку обнаружили солнечного окуня, который, защищая нерестовые норы, способен укусить человека, заявил представитель Финской ассоциации рыбаков-любителей (SVK) Юха Ояхарью в интервью YLE.

Этот вид является чужеродным (инвазивным) и может представлять угрозу для местной среды: как для растений, так и рыб, отметил он.

«Солнечные окуни делают нерестовые норы, которые они агрессивно защищают. Если человеку доведется заплыть рядом с нерестилищем, самец обязательно оттуда нападет. К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать», — сказал эксперт.

Представитель Института природных ресурсов Финляндии (Luke) Санна Кунингас предположила, что инвазивные виды рыб намеренно завезли в Юго-Западную Финляндию. Она попросила жителей страны сообщать о всех случаях обнаружения «чужаков».

Чужеродные виды рыб также могут случайно прибывать с балластными водами с судов, отмечает YLE.

Накануне близ Аландских островов в Балтийском море заметили горбатого кита. Для этого региона кит — редкое явление.

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