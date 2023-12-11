Убийца Старовойтовой попросил освободить его досрочно

Исполнитель убийства Галины Старовойтовой Акишин подал ходатайство об условно досрочном освобождении. В 2005 году его приговорили к 23,5 годам колонии. Не отбытый срок ему заменен на принудительные работы

Признанные виновными в убийстве депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой Юрий Колчин и Виталий Акишин (на первом плане слева направо) (Фото: Сергей Смольский / ТАСС)

Исполнитель убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В мае 2005-го Акишина осудили на 23,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство Старовойтовой и покушение на убийство ее помощника.

Отмечается, что «по истечению установленного законодательством срока» не отбытую часть срока Акишину заменили на принудительные работы.

«Действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации ИУ Виталий Николаевич не имеет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности, общественной жизни учреждения и мероприятиях места трудоустройства. Имеет поощрения и благодарности. 2/3 наказания Акишин отбыл», — говорится в сообщении.

Материалы переданы судье, но пока не приняты к производству.

Галину Старовойтову застрелили в подъезде ее дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Киллеры подкараулили депутата и открыли огонь, когда она стала подниматься по лестнице. Старовойтова погибла на месте, а ее помощник Руслан Линьков был ранен.

Кроме Акишина, исполнителем убийства был Юрий Колчин, он получил 20 лет лишения свободы. Он несколько раз подавал заявления на УДО, но суд отказывал ему.

В 2015 году к 17 годам колонии также был приговорен бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, признанный виновным в соучастии в убийстве. Он заявил, что заказчиком убийства был петербургский бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), приговоренный к 15 годам за рейдерские захваты собственности и вымогательство. Эти слова Глущенко были подтверждены во время его проверки на полиграфе.

Барсукова называли «ночным губернатором» Петербурга, он был лидером тамбовской ОПГ. В 2019 году ему предъявили обвинения по делу Старовойтовой, Барсуков проходит как соорганизатор убийства. Сестра погибшей Ольга Старовойтова, помощник Линьков и их адвокат Борис Грузд сомневались, что у него был мотив для убийства депутата, но он мог быть «связующим звеном между заказчиком и исполнителями, как и Глущенко».

Ольга Старовойтова говорила, что заказчика нужно искать среди тех, против кого боролась убитая. По ее словам, Старовойтова была «одним из самых ярких разоблачителей коррупции того времени» и стала автором многих депутатских запросов, в том числе о мошенничестве при распределении жилья для военных.