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Осужденный за убийство Старовойтовой попросил освободить его досрочно

Михаил Глущенко
Михаил Глущенко (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Бывший депутат Государственной думы Михаил Глущенко, осужденный по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, направил в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Судебное дело по рассмотрению ходатайства осужденного на 17 лет колонии строгого режима Глущенко назначено на 25 мая.

Бывшего члена ЛДПР Глущенко приговорили в августе 2015 года под делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. Его обвиняли в организации убийства «в целях прекращения ее государственной деятельности» по ст. 277 УК (посягательство на государственного деятеля).

Лидеру тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Общество
Владимир Барсуков (Кумарин)

Осужденный признал свою вину. В заключительном слове перед оглашением приговора он заявил, что раскаивается в своем поступке, а также сообщил, что передал указание об убийстве Старовойтовой под страхом смерти.

Заказчик преступления судом не установлен. Глущенко утверждал, что им был петербургский бизнесмен, лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин).

Обвиняемый в организации убийства Старовойтовой приговорен к 17 годам
Политика
Экс-депутат Госдумы от&nbsp;ЛДПР Михаил Глущенко

Сам Барсуков причастность к убийству отрицает. Он был приговорен в 2007 году к 15 годам заключения за рейдерские захваты и вымогательство и сейчас отбывает наказание. В апреле 2019 года ему предъявили обвинение по делу Старовойтовой. Он проходит по нему как соорганизатор убийства.

Галину Старовойтову застрелили в подъезде ее дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. В 2005 году суд приговорил исполнителей преступления Юрия Колчина и Виталия Акишина к 20 и 23 годам заключения соответственно.

Теги: Галина Старовойтова, убийство, Михаил Глущенко
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