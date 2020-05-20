Осужденный за убийство Старовойтовой попросил освободить его досрочно

Михаил Глущенко (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Бывший депутат Государственной думы Михаил Глущенко, осужденный по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, направил в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Судебное дело по рассмотрению ходатайства осужденного на 17 лет колонии строгого режима Глущенко назначено на 25 мая.

Бывшего члена ЛДПР Глущенко приговорили в августе 2015 года под делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. Его обвиняли в организации убийства «в целях прекращения ее государственной деятельности» по ст. 277 УК (посягательство на государственного деятеля).

Осужденный признал свою вину. В заключительном слове перед оглашением приговора он заявил, что раскаивается в своем поступке, а также сообщил, что передал указание об убийстве Старовойтовой под страхом смерти.