В ОСК назвали дату начала проектирования батискафа для Марианской впадины

Объединенная авиастроительная корпорация (ОСК) начнет проектировать батискав для спуска на дно Марианской впадины в 2019 году. Об этом «Интерфаксу» рассказал гендиректор корпорации Алексей Рахманов.

«Я думаю, что в следующем году. Сейчас мы формируем расширенное техническое задание и ищем поставщиков основных видов комплектующих и оборудования», — сказал он.

Рахманов добавил, что затем корпорация займется техническим эскизным проектом, после чего будет необходимо привлечь дополнительное финансирование. Гендиректор рассказал, что ОСК ведет переговоры с российскими и зарубежными потенциальными поставщиками.

В конце июня путешественник Федор Конюхов попросил у президента России Владимира Путина помощи в организации экспедиции на дно Марианской впадины.

В начале июля Конюхов рассказал о подготовке к погружению. Он заявил, что для экспедиции необходимо ускорить строительство батискафа. По его словам, российские предприятия могут построить его за пять-восемь лет, однако исследователи хотят, чтобы он был готов за два-три года. Конюхов также добавил, что в экспедиции не будут использоваться бюджетные средства, а реализация проекта будет проведена за счет спонсорских денег от ученых из России и других стран. По мнению путешественника, изучение грунта Марианской впадины важнее, чем исследование грунта Луны.