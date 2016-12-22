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Людмилу Алексееву похоронят в США
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Людмилу Алексееву похоронят в США
Общество, 18:10
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Людмилу Алексееву похоронят в США
Прах главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой будет перевезен для захоронения в США. В этой стране правозащитница прожила 16 лет, там похоронены ее муж, сын и мать
Прощание с Людмилой Алексеевой (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прах главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронят в семейной могиле в Вашингтоне, сообщила РБК Елена Блинова, которая работала помощницей правозащитницы.

«Ее кремируют на Троекуровском кладбище, похороны состоятся в Вашингтоне. Сын привезет урну [с прахом] из Москвы», — сказала она.

По словам Блиновой, в Вашингтоне находится семейная могила Людмилы Алексеевой, там покоятся ее мать, муж и один из сыновей. «Она хотела быть вместе с ними», — добавила собеседница РБК.

​Людмила Алексеева умерла в субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни.

Она родилась в Крыму, в Евпатории, в 1927 году. Училась на историческом факультете МГУ и окончила аспирантуру Московского экономико-статистического института.

Прощание с Людмилой Алексеевой. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Алексеева активно участвовала в деятельности советских диссидентов, занималась распространением самиздата. В 1976 году Алексеева стала одним из соучредителей Московской Хельсинкской группы, созданной после подписания при участии СССР в Хельсинки соглашений, закреплявших обязательства стран по соблюдению прав человека.

Из СССР в США она переехала спустя год, в 1977 году, из-за угрозы ареста. В этой стране она прожила 16 лет. В 1993 году вернулась Россию, где через три года была избрана председателем Московской Хельсинкской группы.

Во вторник, 11 декабря, в московском Центральном доме журналиста состоялось прощание с правозащитницей.

Авторы: Валерий Романов, Наталья Демченко.
Теги: Людмила Алексеева , похороны , правозащитники
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