Генпрокуратура составила портрет типичного российского хакера

Средний российский хакер не имеет специализированного образования, но «технически подкован» и использует DarkNet, рассказали в Генпрокуратуре. Обычно это мужчина в возрасте около 30 лет

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Специализированное техническое образование не является обязательным для российского хакера. К такому выводу пришли в Генпрокуратуре, составив портрет «типичного хакера», передает «Интерфакс».

​«Это человек 30–35 лет, который даже не всегда имеет техническое образование», — рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной в программе «Эфир».

По его словам, достаточно того, что такой преступник «хорошо подкован в технических вещах», в частности, хорошо умеет пользоваться анонимными сетями интернет-соединений, такими, как DarkNet. «Это стал теперь более технический способ преступлений, чем интеллектуальный», — пояснил Куренной.

Куренной также рассказал, что в российском законодательстве сейчас нет такого понятия «киберпреступление». Для описания взломов и различных хакерских атак российскими правоохранителями используется понятие «преступление, совершенное с применением информационно-коммуникационных технологий», отметил спикер ведомства.

Всего, по словам Куренного, с начале 2018 года правоохранительные органы зарегистрировали в России более 140 тыс. преступлений, совершенных в этой области.

Ранее представитель Генпрокуратуры описывал типичного российского коррупционера. По его словам, распространенное представление о них как о жадных, властолюбивых и корыстолюбивых людях с бесконечным стремлением к богатству очень сильно отличается от реальности.

Исследование показало, что на самом деле коррупционеры — активные, энергичные, инициативные люди, которые очень коммуникабельны и эмоционально устойчивы, чаще всего семейные и не имеющие вредных привычек. «Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля», — рассказывал он.