Куратор борьбы с экстремизмом в МВД ушел в отставку

Начальник главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Тимур Валиулин ушел в отставку. Об этом рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил собеседник в руководстве министерства.
Утром во вторник, 11 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что генерал-майор Валиулин «вскоре может покинуть должность».
Валиулин с 2012 года возглавляет в МВД главк по борьбе с экстремизмом. До назначения на эту должность руководил управлением по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы, а затем Центром по противодействию экстремизму столичного главка полиции. Начинал карьеру в столичном управлении ОБХСС, а затем работал в управлении по экономическим преступлениям ГУВД Москвы. Внесен в санкционный список США.
В октябре 2017 года Валиулин во время заседания Совета по правам человека при президенте России предложил ввести ответственность родителей и учителей тех подростков, кто принимает участие в несогласованных политических акциях.