Суд признал мужчину экстремистом за видео с поющим «Мурку» попом

Калининский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Ивана Барбакова на 300 тыс. руб. за разжигание ненависти к евреям и христианству. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в мессенджере «ТамТам».

«Подсудимый вину признал», — указано в сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Отмечается, что на одной из фотографий, которую Барбаков разместил в соцсети «ВКонтакте», с одной стороны был изображен Иисус, а с другой — «человекоподобный образ», в котором эксперты выявили возбуждение ненависти либо вражды против «группы лиц по признакам национальности (евреи)». Также мужчина разместил видеозапись «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)» с собственным комментарием.

В пресс-службе отметили, что он делал это, «предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва основ конституционного строя и безопасности государства».

В апреле 2018 года жительница Саратова Наталья Ковалева выложила на канале в YouTube и соцсетях частушки про судей из-за того, что суд не помог ей вернуть похищенные мошенниками деньги. В результате на нее завели дело по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Однако впоследствии Следственный комитет прекратил дело об экстремизме. Коновалова потребовала компенсацию в размере 1 млн руб.