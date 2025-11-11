Фигуранту дела о бракованных бронежилетах дали 9 лет колонии

Андрей Есипов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов получил девять лет колонии по делу о бракованных бронежилетах, такой приговор вынес Мещанский районный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Суд приговорил Есипова к восьми годам колонии, в октябре прошлого года он также был осужден по делу о незаконной банковской деятельности - по совокупности приговоров ему дали девять лет. Прокурор запрашивала для него 12 лет лишения свободы. Гендиректор «Пикета» также оштрафован на 800 тыс. руб.

Фигурант признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Есипову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки).

По делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны на сумму более 2 млрд руб. проходят девять человек, основной обвиняемый — Есипов. Среди других обвиняемых — финансовый директор компании Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в мошенничестве, даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, сотрудники «Пикета» похитили не менее 2,4 млрд руб., которые военное ведомство выделило на поставку в армию средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям контракта.

Есипов утверждал, что качество бронежилетов, поставленных в одну из войсковых частей, было подтверждено. «В наших бронежилетах и плитниках парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — говорил бизнесмен.

Материал дополняется