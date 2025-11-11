 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Фигуранту дела о бракованных бронежилетах дали 9 лет колонии

Фигуранту дела о бракованных бронежилетах Есипову дали 9 лет колонии
Андрей Есипов
Андрей Есипов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов получил девять лет колонии по делу о бракованных бронежилетах, такой приговор вынес Мещанский районный суд Москвы, сообщает ТАСС

Суд приговорил Есипова к восьми годам колонии, в октябре прошлого года он также был осужден по делу о незаконной банковской деятельности - по совокупности приговоров ему дали девять лет. Прокурор запрашивала для него 12 лет лишения свободы. Гендиректор «Пикета» также оштрафован на 800 тыс. руб.

Фигурант признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Есипову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки).

По делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны на сумму более 2 млрд руб. проходят девять человек, основной обвиняемый — Есипов. Среди других обвиняемых — финансовый директор компании Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в мошенничестве, даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, сотрудники «Пикета» похитили не менее 2,4 млрд руб., которые военное ведомство выделило на поставку в армию средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям контракта.

Есипов утверждал, что качество бронежилетов, поставленных в одну из войсковых частей, было подтверждено. «В наших бронежилетах и плитниках парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — говорил бизнесмен.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Число пострадавших при обрушении «Снежкома» увеличилось до трех человек Общество, 15:25
Вербовщик обещал российскому летчику за угон Миг-31 пиво и «пышногрудых» Политика, 15:22
Туристка из России умерла в гостинице в Анталии Общество, 15:21
Bloomberg рассказал о «настоящей драке» в Европе из-за активов ЛУКОЙЛа Политика, 15:16
Прокуратура Чечни начала проверку из-за обрушения балкона на похоронах Общество, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Судья позволил экс-замминистра обороны Попову не вставать на заседании Политика, 15:15
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Биннофарм Групп» расширила линейку препаратов для женского здоровья Пресс-релиз, 15:10
В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского Политика, 15:04
Аэропорт Уфы закрыли для полетов Политика, 15:02
Китай обвинил США в краже биткоинов на $13 млрд Крипто, 14:57
SoftBank Group более чем в два раза увеличила прибыль благодаря ИИ Инвестиции, 14:57
У вас нет амбиций руководителя. Как развивать карьеру и расти в зарплате Образование, 14:56
Большинство пострадавших в ДТП с автобусом в Египте выписали из больницы Общество, 14:55