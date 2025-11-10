Суд не отпустил на военную операцию фигуранта дела о бронежилетах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мещанский суд Москвы отказался отпустить на военную операцию гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова, обвиняемого в мошенничестве с поставками некачественных бронежилетов для армии, поэтому рассмотрение уголовного дела не будет приостановлено, передает «РИА Новости».

«В удовлетворении ходатайства защитника Есипова о приостановлении уголовного дела <...> отказать», — озвучил свое решение судья.

В понедельник, 10 ноября, суд начал рассмотрение дела Есипова по существу. Оно выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Особый порядок также означает, что суд не сможет назначить наказание, превышающее две трети от предусмотренного срока.

Есипову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Помимо Есипова по делу проходят еще несколько сотрудников ГК «Пикет». По версии следствия, они причастны к хищению 2,4 млрд руб., выделенных Минобороны на поставку более 20 тыс. бронежилетов. В военном ведомстве посчитали, что полученная продукция не соответствует условиям госконтракта.

В июне 2025 года стало известно, что проходившая по делу финансовый директор компании Виктория Антонова заключила с Минобороны контракт на службу в зоне боевых действий на Украине.