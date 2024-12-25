В деле о бракованных бронежилетах нашлись подозреваемые из Минобороны

Уголовное дело о хищении у Минобороны завели этой весной. По версии следствия, один из подрядчиков министерства поставил некачественные бронежилеты, похитив 2,4 млрд руб. ТАСС выяснил, что обвинения могут быть предъявлены военным

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Новые обвинения, но уже должностным лицам Минобороны, могут быть предъявлены в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов на сумму более 2 млрд руб. в войска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Как полагает следствие, высокопоставленные сотрудники ГК «Пикет», в том числе гендиректор компании Андрей Есипов, причастны к даче взятки пока неустановленным должностным лицам Минобороны. Самому Есипову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК России (дача взятки в крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что личности причастных к преступлению сотрудников военного ведомства сейчас выясняют следователи. «Как только это произойдет, этим лицам будут предъявлены обвинения, они будут задержаны», — заключил источник.

Уголовное дело о хищении у Минобороны завели этой весной, всего по нему проходят девять фигурантов. По версии следствия, сотрудники «Пикета» похитили не менее 2,4 млрд руб., которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку в армию средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом.

В апреле стало известно, что по делу о некачественных бронежилетах для армии проходят в том числе гендиректор «Пикета» Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Позже Есипов и подозреваемый в посредничестве при даче взятки Вячеслав Портянников признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Последнего в конце ноября отпустили под домашний арест.