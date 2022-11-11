Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны до 21 ноября

Регулятор в 42-й раз продлил запрет на полеты в аэропорты юга и центра страны, авиаперевозчикам рекомендовано использовать альтернативные маршруты, в частности из Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 21 ноября, сообщила Росавиация. Это уже 42-е продление запрета.

Полеты по-прежнему временно ограничены в аэропорты Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Геленджика, Анапы, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — добавили в ведомстве.

В предыдущий раз ограничения продлили в начале этой недели, 7 ноября — до 15 ноября.

Ограничения на полеты в аэропорты этих городов действует с 24 февраля в связи с вводом российских войск на Украину. РЖД затем нарастили число поездов на маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, чтобы обеспечить их транспортную доступность. Минтранс, в свою очередь, сформировал временный хаб на базе сочинского аэропорта.

Власти регионов, в которых доходы существенно зависят от туризма, жаловались на ущерб от введенных ограничений. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что республика пострадала больше остальных регионов страны с точки зрения туризма.



