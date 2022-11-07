Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России до 15 ноября

В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов на юге страны

Ограничения продлены в 41-й раз. Они будут действовать до 15 ноября

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября 2022 года, сообщил РБК представитель Росавиации.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Это уже 41 продление ограничений полетов. В предыдущий раз режим продлевался 1 ноября.

Запрет на полеты в эти города действует с 24 февраля. Авиакомпаниям рекомендуют организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Чтобы обеспечить транспортную доступность регионов, где закрыли аэропорты, РЖД в феврале решили ввести дополнительные поезда на этих направлениях.

В Курске в период простоя аэропорта занялись его ремонтом. За время, пока ограничены полеты, там провели работы на фасаде здания и начали внутреннюю отделку. Полностью завершить реконструкцию намерены к февралю 2024 года.