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В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России до 15 ноября
Ограничения продлены в 41-й раз. Они будут действовать до 15 ноября

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября 2022 года, сообщил РБК представитель Росавиации.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Это уже 41 продление ограничений полетов. В предыдущий раз режим продлевался 1 ноября.

Запрет на полеты в эти города действует с 24 февраля. Авиакомпаниям рекомендуют организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Чтобы обеспечить транспортную доступность регионов, где закрыли аэропорты, РЖД в феврале решили ввести дополнительные поезда на этих направлениях.

В Курске в период простоя аэропорта занялись его ремонтом. За время, пока ограничены полеты, там провели работы на фасаде здания и начали внутреннюю отделку. Полностью завершить реконструкцию намерены к февралю 2024 года.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
При участии
Артём Кореняко
полеты юг России Росавиация новости
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