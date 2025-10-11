В Германии произошла стрельба на рыночной площади в городе Гиссен
Неизвестный открыл стрельбу на рыночной площади города Гиссен к северу от Франкфурта-на-Майне (земля Гессен), сообщает DPA.
Представитель полиции заявил, что несколько человек получили ранения.
Focus указывает, что преступник устроил стрельбу после 15:00 по местному времени (16:00 мск), пока его не удалось задержать. Позднее издание уточнило со ссылкой на полицию, что инцидент произошел в букмекерской конторе.
Bild со ссылкой на полицию уточнил, что пострадали трое, погибших не было.
В городе Хердеке на западе Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия) неизвестные 7 октября напали на недавно избранного мэра Ирис Штальцер. 57-летняя женщина получила 13 ножевых ранений, она в больнице. Bild сообщил, что нападение может быть связано с непростыми отношениями женщины с 17-летней приемной дочерью. О конфликтах с ней мэр сообщала в полицию, но должной помощи не получила.
