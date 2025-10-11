 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Четверо погибли и 12 пострадали при стрельбе в городке в Миссисипи

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В городе Лилэнд американского штата Миссисипи произошла стрельба, погибли четыре человека, сообщает CBS News со ссылкой на мэра Джона Ли.

Инцидент произошел около полуночи на главной улице. В этом районе собралось много людей по случаю возвращения выпускников старшей школы, но стрельба произошла не рядом с ней. В честь этого праздника проводился футбольный матч, после которого и случилась стрельба.

Подозреваемый или подозреваемые еще не задержаны, продолжается расследование.

Население Лилэнда оценивается в 3,5–4 тыс. человек.

Полиция США задержала подростка по подозрению в стрельбе в Алабаме
Общество
Ранее американская полиция задержала подростка по подозрению в стрельбе, произошедшей 4 октября в городе Монтгомери в штате Алабама. В результате нее погибли как минимум два человека и 12 получили ранения. CBS сообщал, что стрельба началась в результате стычки двух вооруженных людей в ночном клубе.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
стрельба США Миссисипи
Материалы по теме
Ошибка в номере телефона привела к конфликту со стрельбой в Петербурге
Общество
Около 20 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее
Общество
В Ницце при стрельбе с участием наркоторговцев погибли два человека
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Вучич раскрыл главную причину, почему Сербия не близка к членству в ЕС Политика, 20:11
Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на ЧМ-2026 с Израилем Спорт, 20:10
Губернатора Самарской области посвятили в казаки Политика, 20:00
Умер актер Денис Семенов Общество, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Гладков предупредил о веерных отключениях электричества после обстрела Политика, 19:52
Российский игрок НХЛ сломал руку Спорт, 19:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над Белгородом сбили украинские ракеты Политика, 19:40
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
В Германии произошла стрельба на рыночной площади в городе Гиссен Общество, 19:22
ЕС обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на арест Путина Политика, 19:20
В Сербии заявили, что у Вучича нет «волшебной палочки» против санкций США Политика, 19:12
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Прощальный матч Глушакова завершился победой легенд «Локомотива» Спорт, 18:59