Четверо погибли и 12 пострадали при стрельбе в городке в Миссисипи

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В городе Лилэнд американского штата Миссисипи произошла стрельба, погибли четыре человека, сообщает CBS News со ссылкой на мэра Джона Ли.

Инцидент произошел около полуночи на главной улице. В этом районе собралось много людей по случаю возвращения выпускников старшей школы, но стрельба произошла не рядом с ней. В честь этого праздника проводился футбольный матч, после которого и случилась стрельба.

Подозреваемый или подозреваемые еще не задержаны, продолжается расследование.

Население Лилэнда оценивается в 3,5–4 тыс. человек.

