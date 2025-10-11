Четверо погибли и 12 пострадали при стрельбе в городке в Миссисипи
В городе Лилэнд американского штата Миссисипи произошла стрельба, погибли четыре человека, сообщает CBS News со ссылкой на мэра Джона Ли.
Инцидент произошел около полуночи на главной улице. В этом районе собралось много людей по случаю возвращения выпускников старшей школы, но стрельба произошла не рядом с ней. В честь этого праздника проводился футбольный матч, после которого и случилась стрельба.
Подозреваемый или подозреваемые еще не задержаны, продолжается расследование.
Население Лилэнда оценивается в 3,5–4 тыс. человек.
задержала подростка по подозрению в стрельбе, произошедшей 4 октября в городе Монтгомери в штате Алабама. В результате нее погибли как минимум два человека и 12 получили ранения. CBS сообщал, что стрельба началась в результате стычки двух вооруженных людей в ночном клубе.
