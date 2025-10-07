В Германии неизвестные напали с ножом на новоизбранного мэра

Нападение произошло через десять дней после победы Ирис Штальцер на выборах мэра Хердеке. Женщину 13 раз ударили ножом в живот и спину

Фото: dpa / Reuters

В городе Хердеке на западе Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия) неизвестные напали на мэра Ирис Штальцер (СДПГ), сообщает Bild. 57-летняя женщина получила тяжелые ножевые ранения в живот и в спину. Врачи характеризуют состояние политика как критическое.

Штальцер с 13 ножевыми ранениями нашел в ее квартире сын, уточняет Tagesspiegel. Перед тем как потерять сознание, мэр успела сообщить, что на нее напали несколько мужчин на улице. Женщину госпитализировали, врачи борются за ее жизнь, пишет издание.

Нападавшие пока не найдены, полиция объявила план «Перехват». Полиция не исключает, что нападение связано с политической карьерой Штальцер. Расследование передано следственной группе по особо тяжким преступлениям.

Ирис Штальцер была избрана мэром Хердеке по итогам второго тура выборов, который состоялся 28 сентября. Представительница СДПГ заручилась поддержкой 52,8% избирателей, опередив кандидата от ХДС Фабиана Хааса, который набрал 48%. Вступить в полномочия она должна 1 ноября.