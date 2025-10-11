 Перейти к основному контенту
Общество
Байден начал новый курс лечения в борьбе с раком

Байден начал новый этап лечения рака простаты, проходит лучевую терапию
О раке простаты у Байдена стало известно в мае. Он поначалу проходил лечение гормонами, теперь начат пятинедельный курс лучевой терапии. Бывшему президенту 82 года
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Бывший президент США Джо Байден проходит новый этап лечения рака простаты, заявил его представитель, передает NBC.

«В рамках плана лечения рака простаты президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение», — сообщил он.

О раке у Байдена стало известно в мае, тогда предполагалось, что ему поможет курс гормональной терапии. Лучевая терапия будет длиться пять недель.

В начале сентября представитель политика сообщил об удалении у него раковых клеток с кожи. До этого операцию по удалению злокачественного образования на коже Байден переносил в 2023-м.

В ноябре экс-президенту должно исполниться 83 года. С поста главы государства он ушел в этом январе, пробыв в должности один четырехлетний срок. Байден планировал баллотироваться повторно, но снял свою кандидатуру в пользу более молодой вице-президента Камалы Харрис. В числе причин было и обсуждение состояния его здоровья.

Столтенберг рассказал, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице»
Политика
Джо Байден, Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Байден, как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, большую часть времени после ухода с президентского поста проводит за написанием мемуаров и занимается фондом, который будет строить его президентскую библиотеку в Делавэре, где живет политик. Кроме того, он поддерживает контакты с соратниками из Демократической партии, активно обсуждает с ближним кругом политические новости. При этом, следуя традиции, бывший лидер старается не комментировать действия президента Дональда Трампа, а также его выпады в свой адрес.

По словам источников, Байден, который любит общение, скучает по тому, чтобы быть в центре событий, и ищет способы поддерживать связь с обычными американцами — этот аспект политики нравился ему в работе больше всего. Для этого он посещает небольшие мероприятия — недавно, например, побывал на местном празднике в своем штате.

Персоны
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
