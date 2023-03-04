Байдену удалили злокачественное образование на коже

В феврале президенту США Джо Байдену провели успешную операцию по удалению злокачественного образования на коже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его лечащего врача Кевина О’Коннора.

О’Коннор уточнил, что Байден и дальше будет наблюдаться у дерматологов, а место на коже, где было проведено удаление базальноклеточной карциномы, зажило.

20 июля 2022 года Байден выступил с речью, посвященной проблемам изменения климата и загрязнению окружающей среды. Он рассказал, что в городе Клеймонт (штат Делавэр), в котором он рос, было много нефтеперерабатывающих заводов. Президент уточнил, что у него и других людей, с которыми он жил, рак. «И вот почему долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — заключил Байден.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс объяснил его слова лечением от опухоли до того, как он стал президентом. Редактор The Washington Post посоветовал Бейтсу ознакомиться с медицинской справкой Байдена, согласно которой ему удаляли немеланомные опухоли кожи до его вступления в должность главы государства.