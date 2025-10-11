Столтенберг рассказал, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице»

Когда союзники обсуждали формулировки декларации саммита НАТО в Вильнюсе, Байден, недовольный высказыванием Зеленского по этому поводу в соцсетях, сослался на фразеологизм и назвал того «занозой в заднице», написал Столтенберг

Джо Байден, Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Экс-президент США Джо Байден называл украинского коллегу Владимира Зеленского «занозой в заднице». Об этом написал в своих мемуарах бывший генсек НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг.

Книга, состоящая из восьми частей (в электронной версии порядка 1 тыс. страниц), поступила в продажу в Европе. РБК ознакомился с немецкоязычной версией, которая называется «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On My Watch: Leading NATO in a Time of War).

По словам Столтенберга, эти слова Байдена были сказаны в момент обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Американская сторона была раздражена разным восприятием тезисов о поддержке Украины в этом документе.

Положения заранее обсуждались с Киевом, но Зеленский тогда написал в X, что расплывчатая формулировка «позволяет вести переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО». В блоке же были ошеломлены этим. Как сообщил Столтенберг, несколько партнеров по альянсу тогда заявили, что нужно было посвятить в документе больше места Украине. Американцы же были раздражены и какое-то время думали о том, что убрать все положения, связанные с поддержкой Украины.

«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] — заноза в заднице», — вспоминает экс-генсек НАТО.

Затем Столтенберг попытался убедить Зеленского в том, что эту декларацию нужно рассматривать как победу для Украины. «Сегодня мы встречаемся как равноправные партнеры. Я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники», — сказал он украинскому президенту.

Киев подал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО осенью 2022 года. Москва выступает против присоединения соседней страны к блоку. Президент России Владимир Путин называл официальный отказ Украины от стремления в альянс среди условий для прекращения огня и начала переговоров наряду с выводом украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский счел это ультиматумом.

Летом 2024 года в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне страны альянса подтвердили поддержку Украины на пути к полной евроатлантической интеграции, включая вступление в блок. В документе подчеркивается, что союзники «продолжат поддерживать Украину на необратимом пути», а также отмечается прогресс реформ по сравнению с саммитом в Вильнюсе.

При этом государства НАТО уточнили, что приглашение Киева в альянс возможно только после выполнения необходимых условий и при согласии всех членов.

Действующий генсек блока Марк Рютте в августе вновь назвал путь Украины к членству в НАТО необратимым, но отметил, что в настоящий момент этот вопрос не обсуждается.