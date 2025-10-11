 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Столтенберг рассказал, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице»

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Байден называл Зеленского «занозой в заднице»
Сюжет
Военная операция на Украине
Когда союзники обсуждали формулировки декларации саммита НАТО в Вильнюсе, Байден, недовольный высказыванием Зеленского по этому поводу в соцсетях, сослался на фразеологизм и назвал того «занозой в заднице», написал Столтенберг
Джо Байден, Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
Джо Байден, Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Экс-президент США Джо Байден называл украинского коллегу Владимира Зеленского «занозой в заднице». Об этом написал в своих мемуарах бывший генсек НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг.

Книга, состоящая из восьми частей (в электронной версии порядка 1 тыс. страниц), поступила в продажу в Европе. РБК ознакомился с немецкоязычной версией, которая называется «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On My Watch: Leading NATO in a Time of War).

По словам Столтенберга, эти слова Байдена были сказаны в момент обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Американская сторона была раздражена разным восприятием тезисов о поддержке Украины в этом документе.

Положения заранее обсуждались с Киевом, но Зеленский тогда написал в X, что расплывчатая формулировка «позволяет вести переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО». В блоке же были ошеломлены этим. Как сообщил Столтенберг, несколько партнеров по альянсу тогда заявили, что нужно было посвятить в документе больше места Украине. Американцы же были раздражены и какое-то время думали о том, что убрать все положения, связанные с поддержкой Украины.

«Заноза в заднице» и «элегантный грубиян». Мемуары экс-генсека НАТО
Политика
Йенс Столтенберг

«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] — заноза в заднице», — вспоминает экс-генсек НАТО.

Затем Столтенберг попытался убедить Зеленского в том, что эту декларацию нужно рассматривать как победу для Украины. «Сегодня мы встречаемся как равноправные партнеры. Я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники», — сказал он украинскому президенту.

Киев подал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО осенью 2022 года. Москва выступает против присоединения соседней страны к блоку. Президент России Владимир Путин называл официальный отказ Украины от стремления в альянс среди условий для прекращения огня и начала переговоров наряду с выводом украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский счел это ультиматумом.

Летом 2024 года в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне страны альянса подтвердили поддержку Украины на пути к полной евроатлантической интеграции, включая вступление в блок. В документе подчеркивается, что союзники «продолжат поддерживать Украину на необратимом пути», а также отмечается прогресс реформ по сравнению с саммитом в Вильнюсе.

При этом государства НАТО уточнили, что приглашение Киева в альянс возможно только после выполнения необходимых условий и при согласии всех членов.

Действующий генсек блока Марк Рютте в августе вновь назвал путь Украины к членству в НАТО необратимым, но отметил, что в настоящий момент этот вопрос не обсуждается.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева Мария Васильева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Йенс Столтенберг Джо Байден Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Йенс Столтенберг фото
Йенс Столтенберг
политик
16 марта 1959 года
Материалы по теме
Путин назвал «понтажом» угрозы Зеленского ракетами Tomahawk
Политика
ЦРУ раскрыло просьбу Байдена не рассказывать о визите в Киев в 2015 году
Политика
Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Чемпион НХЛ поместил российского защитника в список травмированных Спорт, 10:54
Медведев передал Ким Чен Ыну письмо от Ким Ир Сена Сталину Политика, 10:52
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Клебо заявил, что допуск российских лыжников сделает турниры интереснее Спорт, 10:41
В Белоруссии началась третья за год проверка войск на боеготовность Политика, 10:40
В Эстонии перекрыли дорогу, проходящую через российскую территорию Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:28
«Заноза в заднице» и «элегантный грубиян». Мемуары экс-генсека НАТО Политика, 10:19
Столтенберг рассказал, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице» Политика, 10:18
Мбаппе пропустит матч отбора ЧМ-2026 с Исландией из-за травмы Спорт, 10:15
Многозадачность забирает 40% времени. Как сохранять фокус в таком режимеПодписка на РБК, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Как и из чего будут строить первую в России ВСМПодписка на РБК, 10:00