В Орле арестовали девушку по подозрению в госизмене до совершеннолетия

Суд в Орле отправил в СИЗО молодую девушку по делу о госизмене, которую по версии следствия, та совершила до совершеннолетия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Девушку задержали на этой неделе.

«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», — пояснил источник.

Подробности дела не раскрываются, поскольку содержание материалов секретно, отмечает агентство. Дела о госизмене, как правило, слушаются в закрытом режиме.

РБК обратился за комментарием в СК Орловской области.

В мае 24-летнего студента РГПУ им. Герцена Даниилу Галицкого приговорили к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и оправдание терроризма. Апелляция оставила приговор в силе.

Галицкий учился на последнем курсе кафедры политологии Педагогического университета им. Герцена в Санкт-Петербурге и планировал стать политическим журналистом. Он был задержан полтора года назад и с тех пор находился под стражей. Студент включен в российский перечень террористов и экстремистов.