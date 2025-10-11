 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Орле арестовали девушку по подозрению в госизмене до совершеннолетия

«РИА Новости»: в Орле арестовали подозреваемую в госизмене до совершеннолетия

Суд в Орле отправил в СИЗО молодую девушку по делу о госизмене, которую по версии следствия, та совершила до совершеннолетия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Девушку задержали на этой неделе.

«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», — пояснил источник.

Подробности дела не раскрываются, поскольку содержание материалов секретно, отмечает агентство. Дела о госизмене, как правило, слушаются в закрытом режиме.

Студент РГПУ им. Герцена получил 13 лет по делу о госизмене и терроризме
Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

РБК обратился за комментарием в СК Орловской области.

В мае 24-летнего студента РГПУ им. Герцена Даниилу Галицкого приговорили к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и оправдание терроризма. Апелляция оставила приговор в силе.

Галицкий учился на последнем курсе кафедры политологии Педагогического университета им. Герцена в Санкт-Петербурге и планировал стать политическим журналистом. Он был задержан полтора года назад и с тех пор находился под стражей. Студент включен в российский перечень террористов и экстремистов.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Яна Баширова
Орел госизмена несовершеннолетняя дело о госизмене подросток
