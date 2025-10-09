Студент РГПУ им. Герцена получил 13 лет по делу о госизмене и терроризме

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Апелляционный военный суд во Власихе оставил в силе приговор 24-летнему студенту РГПУ им. Герцена Даниилу Галицкому, осужденному на 13 лет колонии строгого режима за государственную измену и оправдание терроризма, передает ТАСС.

Приговор, который был вынесен 19 мая, вступил в законную силу.

Суд признал, что Галицкий финансировал ВСУ (статья 275 УК) и публично оправдывал терроризм (статья 205.2 УК). В качестве дополнительного наказания ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение одного года.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме как в первой инстанции (Первый Западный окружной военный суд), так и в апелляции. Подробности дела не разглашаются из-за секретности материалов.

Даниил Галицкий учился на последнем курсе кафедры политологии Педагогического университета им. Герцена в Санкт-Петербурге и планировал стать политическим журналистом. Он был задержан полтора года назад и с тех пор находился под стражей. Студент включен в российский перечень террористов и экстремистов.

8 октября обвинительный приговор по делу о госизмене вынесли в Нижнем Новгороде. Там виновным признали 39-летнего мужчину, который получил 15 лет лишения свободы. Суд установил, что он передавал данные о войсковой части Украине, а также планировал передать информацию о продукции оборонного предприятия, где работал.