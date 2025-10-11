Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии

По информации полиции, самолет разбился вскоре после взлета, а затем загорелся. Судно следовало из аэропорта Шеллхарбор на остров Батерст. Информация о других пострадавших не поступала

В результате крушения легкомоторного самолета в аэропорту Шеллхарбор в районе озера Иллаварра в Новом Южном Уэльсе погибли три человека, сообщают местные телеканал ABC и News Corp Australia. Информация о других пострадавших не поступала.

«При столкновении с землей воздушное судно загорелось, оно было потушено пожарно-спасательными службами Нового Южного Уэльса. <...> Подтверждена гибель трех человек. Сообщений о пострадавших нет», — сообщили в полиции.

Экстренные службы получили сообщения о крушении самолета около 10 часов утра в субботу (около 3 часов ночи по московскому времени). Аэропорт Шеллхарбор находится в 20 кл к югу от города Вуллонгонга.

Сотрудники полиции округа Лейк-Иллаварра выяснили, что самолет разбился вскоре после взлета, а затем загорелся. На месте происшествия провели осмотр.

Согласно данным сервиса для отслеживания рейсов Flight Radar 24, на которые ссылается News Corp Australia, частный шестиместный одномоторный самолет Piper Cherokee Lance повернул влево и разбился, когда начал взлетать с западной взлетно-посадочной полосы. Он направлялся на остров Батерст, который расположен в 170 км от Вуллонгонга.

В конце сентября на северо-западе округа Харрис в Техасе произошло крушение легкого двухмоторного самолета Cessna 340 1972 года выпуска с мужчиной и женщиной на борту. Оба человека погибли.

Он вылетел из аэропорта Дэвид Уэйн Хукс Мемориал (David Wayne Hooks Memorial Airport), расположенного в 37 км от центра Хьюстона. После вылета пилот самолета обнаружил механическую неисправность, после чего попытался развернуться и приземлиться, но не сумел выровняться со взлетно-посадочной полосой. В результате крушения самолет загорелся, что привело к небольшому возгоранию растительности неподалеку.