Два человека погибли при крушении легкого самолета в Техасе

В Техасе днем 28 сентября в результате крушения легкого самолета погибли два человека, сообщает ABC13.

По данным правоохранительных органов, легкий двухмоторный самолет Cessna 340 1972 года выпуска с мужчиной и женщиной на борту потерпел крушение на северо-западе округа Харрис. Он вылетел из аэропорта Дэвид Уэйн Хукс Мемориал (David Wayne Hooks Memorial Airport), расположенном в 37 км от центра Хьюстона.

Там добавили, что после вылета пилот самолета обнаружил механическую неисправность, после чего попытался развернуться и приземлиться, но не сумел выровняться со взлетно-посадочной полосой.

В результате крушения самолет загорелся, что привело к небольшому возгоранию растительности неподалеку. Как пишет KPRC 2, пожарные бригады потушили огонь, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

