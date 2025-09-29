 Перейти к основному контенту
Общество
0

Два человека погибли при крушении легкого самолета в Техасе

В Техасе днем 28 сентября в результате крушения легкого самолета погибли два человека, сообщает ABC13.

По данным правоохранительных органов, легкий двухмоторный самолет Cessna 340 1972 года выпуска с мужчиной и женщиной на борту потерпел крушение на северо-западе округа Харрис. Он вылетел из аэропорта Дэвид Уэйн Хукс Мемориал (David Wayne Hooks Memorial Airport), расположенном в 37 км от центра Хьюстона.

Там добавили, что после вылета пилот самолета обнаружил механическую неисправность, после чего попытался развернуться и приземлиться, но не сумел выровняться со взлетно-посадочной полосой.

В США легкомоторный самолет аварийно сел на воду. Видео
Общество

В результате крушения самолет загорелся, что привело к небольшому возгоранию растительности неподалеку. Как пишет KPRC 2, пожарные бригады потушили огонь, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

В начале сентября в США недалеко от аэропорта Колорадо во время захода на посадку столкнулись спортивный самолет Extra Flugzeugbau EA300 и Cessna 172. В результате столкновения один из самолетов загорелся, другой получил серьезные повреждения. В самолете Extra EA300 один член экипажа погиб, второй был госпитализирован с травмами. На другом борту незначительно пострадали два человека.

