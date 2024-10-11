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В Ингушетии расстреляли машину с полицейскими

По предварительным данным, погибли три человека. В машине был замруководителя центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев, он не пострадал. Нападавших ищут

В Ингушетии расстреляли машину с полицейскими
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В Ингушетии при въезде в Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД, сообщил телеграм-канал Baza и подтвердил РБК источник в правоохранительных органах региона.

В региональном управлении МВД заявили РБК, что машина с полицейскими была обстреляна на федеральной трассе, сейчас преступников ищут.

Предварительно, известно о троих погибших по фамилии Аушевы, сказал источник РБК, добавив, что эта информация еще уточняется. Baza приводит их имена — Илез, Беслан и Амир.

Также в расстрелянной машине находился заместитель руководителя центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев, он не пострадал, сообщил источник РБК. По данным Baza, это уже пятое покушение на Хамхоева.

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Shot пишет, что нападавшие подъехали на ВАЗ-99, а после стрельбы скрылись с места. По данным телеграм-канала, автомобиль злоумышленников нашли сгоревшим в селе Майский на границе Ингушетии и Северной Осетии.

В конце апреля вооруженные люди напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии. В результате погибли двое сотрудников полиции, четверо получили ранения. Пятеро нападавших были убиты. В Следственном комитете заявляли, что они были опознаны как участники нападения на сотрудников полиции, совершенного за несколько дней до этого. Тогда в Карачаево-Черкесии боевики открыли стрельбу по сотрудникам полиции, двое погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ингушетия стрельба полицейские центр Э
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