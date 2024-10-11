В Ингушетии расстреляли машину с полицейскими

По предварительным данным, погибли три человека. В машине был замруководителя центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев, он не пострадал. Нападавших ищут

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В Ингушетии при въезде в Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД, сообщил телеграм-канал Baza и подтвердил РБК источник в правоохранительных органах региона.

В региональном управлении МВД заявили РБК, что машина с полицейскими была обстреляна на федеральной трассе, сейчас преступников ищут.

Предварительно, известно о троих погибших по фамилии Аушевы, сказал источник РБК, добавив, что эта информация еще уточняется. Baza приводит их имена — Илез, Беслан и Амир.

Также в расстрелянной машине находился заместитель руководителя центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев, он не пострадал, сообщил источник РБК. По данным Baza, это уже пятое покушение на Хамхоева.

Shot пишет, что нападавшие подъехали на ВАЗ-99, а после стрельбы скрылись с места. По данным телеграм-канала, автомобиль злоумышленников нашли сгоревшим в селе Майский на границе Ингушетии и Северной Осетии.

В конце апреля вооруженные люди напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии. В результате погибли двое сотрудников полиции, четверо получили ранения. Пятеро нападавших были убиты. В Следственном комитете заявляли, что они были опознаны как участники нападения на сотрудников полиции, совершенного за несколько дней до этого. Тогда в Карачаево-Черкесии боевики открыли стрельбу по сотрудникам полиции, двое погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии.