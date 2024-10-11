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«Ъ» узнал об аресте посудомойки из СКР по обвинению в терроризме

Посудомойка из кадетского корпуса Следственного комитета задержана по обвинению в участии в движении «Артподготовка», признанном террористическим в 2017 году, выяснил «Ъ»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Работавшая посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета России (СКР) Александра Житенко арестована в Москве по обвинению в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), выяснил «Коммерсантъ».

По версии следствия, она являлась активной участницей признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка». До задержания Житенко работала посудомойкой в Кадетском корпусе СКР им. Александра Невского.

Сейчас обвиняемая проходит комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, после чего, если она будет признана вменяемой, ей предъявят обвинение в окончательной редакции. Защита женщины, как пишет «Коммерсантъ», все обвинения отрицает.

По данным газеты, вместе с ней по делу проходят еще несколько человек, в том числе ведущий специалист структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексей Демченко. Его задержали 25 июля. Мужчину также заподозрили в участии в «Артподготовке», предъявив аналогичное Житенко обвинение.

РБК обратился за комментарием в СКР, а также направил запрос в Кадетский корпус СКР им. Александра Невского.

«Артподготовка» была признана экстремистской организацией и запрещена на территории России в сентябре 2021 года. Организацию создал бывший вице-спикер Саратовской облдумы Вячеслав Мальцев (признан иноагентом) в 2013 году. Он, в частности, призывал сторонников готовиться к революции, дату которой он назначил на 2017 год.

При этом летом 2017-го он уехал из России. Сообщалось, что такое решение он принял из-за сообщений об уголовном деле против него. В октябре того же года суд признал «Артподготовку» экстремистской организацией и запретил деятельность движения, а самого Мальцева заочно арестовал. В ноябре 2018 года Мальцев рассказал, что получил политическое убежище во Франции.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Елена Степанова
Следственный комитет кадетское училище терроризм «Артподготовка»
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