«Ъ» узнал об аресте посудомойки из СКР по обвинению в терроризме

Посудомойка из кадетского корпуса Следственного комитета задержана по обвинению в участии в движении «Артподготовка», признанном террористическим в 2017 году, выяснил «Ъ»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Работавшая посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета России (СКР) Александра Житенко арестована в Москве по обвинению в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), выяснил «Коммерсантъ».

По версии следствия, она являлась активной участницей признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка». До задержания Житенко работала посудомойкой в Кадетском корпусе СКР им. Александра Невского.

Сейчас обвиняемая проходит комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, после чего, если она будет признана вменяемой, ей предъявят обвинение в окончательной редакции. Защита женщины, как пишет «Коммерсантъ», все обвинения отрицает.

По данным газеты, вместе с ней по делу проходят еще несколько человек, в том числе ведущий специалист структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексей Демченко. Его задержали 25 июля. Мужчину также заподозрили в участии в «Артподготовке», предъявив аналогичное Житенко обвинение.

РБК обратился за комментарием в СКР, а также направил запрос в Кадетский корпус СКР им. Александра Невского.