Арестован мужчина, бивший стену Кремля молотком из-за «неприязни к ФСО»

Суд арестовал на 15 суток уроженца Белоруссии Александра Фролова, облившего краской фасад исторического музея в Кремле. Baza пишет, что в прошлом месяце он также оставил надпись на кремлевской стене, после чего отсидел 10 суток

Парадный вход Государственного исторического музея (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на 15 суток Александру Фролову, который облил краской и повредил молотком фасад здания Государственного исторического музея (ГИМ) в Кремле, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

В судебном заседании Фролов пояснил, что совершил правонарушение из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

Baza пишет, что ранее уроженец Белоруссии Фролов уже отбывал наказание за аналогичное нарушение — в середине сентября он оставил на одной из кремлевских стен надпись с обвинением в адрес сотрудников спецслужб. Тогда суд дал ему 10 суток ареста. Выйдя на свободу, мужчина снова отправился в центр Москвы и залил стену ГИМ краской.

В июне 2021 года на Красной площади задержали акциониста Павла Крисевича, который из охолощенного оружия сделал несколько выстрелов на Красной площади. Сам мужчина не пострадал, после задержания его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Тверской районный суд дал Крисевичу пять лет колонии по обвинению в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).