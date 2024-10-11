 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Арестован мужчина, бивший стену Кремля молотком из-за «неприязни к ФСО»

Суд арестовал на 15 суток уроженца Белоруссии Александра Фролова, облившего краской фасад исторического музея в Кремле. Baza пишет, что в прошлом месяце он также оставил надпись на кремлевской стене, после чего отсидел 10 суток
Парадный вход Государственного исторического музея
Парадный вход Государственного исторического музея (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на 15 суток Александру Фролову, который облил краской и повредил молотком фасад здания Государственного исторического музея (ГИМ) в Кремле, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

В судебном заседании Фролов пояснил, что совершил правонарушение из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

Baza пишет, что ранее уроженец Белоруссии Фролов уже отбывал наказание за аналогичное нарушение — в середине сентября он оставил на одной из кремлевских стен надпись с обвинением  в адрес сотрудников спецслужб. Тогда суд дал ему 10 суток ареста. Выйдя на свободу, мужчина снова отправился в центр Москвы и залил стену ГИМ краской.

В Кремле починили поврежденную дронами крышу
Политика

В июне 2021 года на Красной площади задержали акциониста Павла Крисевича, который из охолощенного оружия сделал несколько выстрелов на Красной площади. Сам мужчина не пострадал, после задержания его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Тверской районный суд дал Крисевичу пять лет колонии по обвинению в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Москва Кремль краска Исторический музей красная краска ФСО хулиганство неповиновение полиции
Материалы по теме
Суд отправил на пересмотр дело стрелявшего на Красной площади акциониста
Политика
СК завел дело о хулиганстве после стрельбы на севере Петербурга
Общество
Задержанного за пост о «Крокусе» арестовали по делу о хулиганстве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
Минобразования Украины поддержало запрет общения на русском на переменахПолитика, 17:10
Региональный материнский капитал: как получить и на что потратитьНедвижимость, 17:07
Топ самых ожидаемых эирдропов до конца 2024 года. Список проектовКрипто, 17:05
На Эвересте нашли остатки пропавшего 100 лет назад Сэнди ИрвинаОбщество, 17:05
Автобус и бетономешалка столкнулись в Астраханской области, трое погиблиОбщество, 17:05
7 фактов про обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7. Удивится даже VWАвто, 17:03
Польский генерал заявил о плане ударить по Петербургу при атаке на ЛитвуПолитика, 17:03
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Цифровые активы захватывают рынок: зачем ЦФА инвесторам и эмитентамИнвестиции, 16:51
Стоимость активов крупнейшей в мире инвесткомпании достигла $11,5 трлнИнвестиции, 16:51
Супруга Василия Ливанова сообщила, что актер в сознанииОбщество, 16:47
В мэрии рассказали о расходах на лекарства и коммуналку в бюджете МосквыГород, 16:46
Турция установила пошлины на импорт стали из России, КНР, Индии и ЯпонииЭкономика, 16:43
Кадры задержания троих членов банды БасаеваПолитика, 16:30
«Маяк»: От Марка Эйдельштейна в Америке до Юры Борисова в ЯкутииСтиль, 16:23