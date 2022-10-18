Акционисту Крисевичу дали пять лет колонии общего режима за стрельбу на Красной площади

Акционисту Крисевичу дали пять лет колонии за стрельбу на Красной площади

Крисевич провел акцию на Красной площади, в ходе которой выстрелил в воздух и себе в голову охолощенными патронами, прошлым летом

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Акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии по делу о хулиганстве, возбужденному из-за его акции со стрельбой на Красной площади. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тверского суда.

«Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказали в суде.

Этот срок запрашивало гособвинение, максимальное наказание по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия), по которой возбудили дело, — семь лет лишения свободы.

Адвокат Крисевича Леонид Соловьев заявил РБК, что будет обжаловать приговор, и назвал его очень суровым. «Это, наверно, самый суровый приговор по хулиганству вообще в России. В любом случае, он не укладывается, с учетом большого списка смягчающих, в какую-то парадигму. Смягчающие в виде возмещения вреда потерпевшим, принесения извинений — они к нему претензий вообще не имеют; благотворительная деятельность Павла Крисевича, поскольку он продал свои картины и гонорар за проданные картины внес в Фонд Константина Хабенского; отсутствие судимости; положительные характеристики с места военной службы, что сейчас актуально; отсутствие серьезных последствий. Это все судом было признано в качестве смягчающих обстоятельств, но тем не менее такой приговор», — сообщил Соловьев.

Крисевич был задержан на Красной площади 11 июня 2021 года, он из охолощенного оружия сделал два выстрела в воздух, а третий — себе в голову. После акции он находился в СИЗО.

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Крисевич и ранее проводил акции, которые объяснял попыткой привлечь внимание к проблеме политического преследования и домашнего насилия в России. В январе прошлого года он провел на Арбате акцию «Сфера души русского человека», в рамках которой забрался в сферу, сделанную из колючей проволоки. По административной статье о неподчинении требованию полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) его арестовали на 14 суток.

В мае того же года Крисевича арестовали на 10 суток из-за выставки картин в Петербурге на тему домашнего насилия и политических преследований.