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Число жертв урагана «Милтон» в США выросло до 15
Как минимум 15 человек стали жертвами урагана «Милтон», который третий день бушует во Флориде на юге США, передает телеканал ABC News. Накануне NBC сообщал об 11 погибших.
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