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Число жертв урагана «Милтон» в США выросло до 15

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Как минимум 15 человек стали жертвами урагана «Милтон», который третий день бушует во Флориде на юге США, передает телеканал ABC News. Накануне NBC сообщал об 11 погибших.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
ураган ураган Милтон США жертвы
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