В Израиле при атаке ХАМАС погиб советский физик Сергей Гредескул
В Израиле во время атаки ХАМАС на город Офаким в южной части страны погибли советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена, сообщил в своем телеграм-канале академик РАН Алексей Хохлов.
Имена Сергея и Виктории Гредескул значатся в списке погибших при нападении боевиков, который опубликовало издание Newsru.co.il.
По словам Хохлова, супруги были убиты 7 октября в своем доме. Об этом же пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых семьи ученого.
Гредескулу был 81 год. Он окончил Харьковский государственный университет, был учеником советского физика-теоретика Ильи Лифшица. Работал в Физико-техническом институте УССР и харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина. Вместе с Лифшицем и Леонидом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем»; автор более ста научных статей.
После переезда в Израиль в начале 1990-х годов Гредескул работал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию.
В Израиле с начала атаки ХАМАС 7 октября погибли более 1 тыс. человек, в том числе иностранцы. Среди них - четверо россиян, у которых также было израильское гражданство. Еще шестеро числятся пропавшими без вести, сообщили в посольстве. Ранения получили свыше 2,9 тыс. человек. Помимо того, ХАМАС сообщал, что в результате вторжения на юг Израиля боевики захватили заложников, среди которых тоже есть граждане России.
В секторе Газа в результате ответных ударов Израиля погибли 900 человек, еще 4,5 тыс. получили ранения, сообщали палестинские власти.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%