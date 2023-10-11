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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле при атаке ХАМАС погиб советский физик Сергей Гредескул

В Израиле при атаке ХАМАС погибли советский ученый Сергей Гредескул и его жена
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ученый Сергей Гредескул с женой погибли при нападении боевиков на их дом в Офакиме. Физик жил в Израиле с начала1990-х годов, после переезда он работал в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве

В Израиле во время атаки ХАМАС на город Офаким в южной части страны погибли советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена, сообщил в своем телеграм-канале академик РАН Алексей Хохлов.

Имена Сергея и Виктории Гредескул значатся в списке погибших при нападении боевиков, который опубликовало издание Newsru.co.il.

По словам Хохлова, супруги были убиты 7 октября в своем доме. Об этом же пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых семьи ученого.

Гредескулу был 81 год. Он окончил Харьковский государственный университет, был учеником советского физика-теоретика Ильи Лифшица. Работал в Физико-техническом институте УССР и харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина. Вместе с Лифшицем и Леонидом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем»; автор более ста научных статей.

После переезда в Израиль в начале 1990-х годов Гредескул работал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию. 

В Израиле с начала атаки ХАМАС 7 октября погибли более 1 тыс. человек, в том числе иностранцы. Среди них - четверо россиян, у которых также было израильское гражданство. Еще шестеро числятся пропавшими без вести, сообщили в посольстве. Ранения получили свыше 2,9 тыс. человек. Помимо того, ХАМАС сообщал, что в результате вторжения на юг Израиля боевики захватили заложников, среди которых тоже есть граждане России.

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В секторе Газа в результате ответных ударов Израиля погибли 900 человек, еще 4,5 тыс. получили ранения, сообщали палестинские власти.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ученый физик ХАМАС Израиль
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