Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 октября

Новый рекорд по заболеваемости в мире, Собянин назвал «лайт-вариант» борьбы с пандемией в Москве, ученые сравнили реакцию организмов мужчин и женщин на российскую вакцину — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели почти 1,3 млн человек (плюс 12 846 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 22,4 тыс. человек (плюс 197 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России накануне, 10 октября, был поставлен рекорд по числу новых заражений коронавирусом за все время пандемии. В Кремле предупредили, что, если ситуация с коронавирусом будет усложняться и дальше, это станет поводом для обсуждения возможных новых мер на уровне федерального оперативного штаба и властей регионов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заразился коронавирусом. «Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «лайт-вариант» борьбы с пандемией в Москве. По его словам, он заключается в строгом контроле требований перехода определенного числа сотрудников на удаленку, что позволит не прерывать работу предприятий и не закрывать ни одну из сфер экономики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что главная задача властей региона — не допустить введения карантина из-за COVID-19. «Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача — не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все — труба», — сказал он.

Академик РАН, первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил мнение, что ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции должны быть не жесткими, а «адекватными». По его словам, зимой и весной о COVID-19 еще было мало информации: не было опыта лечения и профилактики этого заболевания. Поэтому власти пошли на «тотальное, непродуманное, беспрецедентное закрытие всего и вся».

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как организмы мужчин и женщин реагируют на российскую вакцину «Спутник V». Пока реакция наблюдается одинаковая, отметил он. «Может быть, когда 40 тыс. провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится», — сказал Гинцбург.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет 36,7 млн человек, из них более 1,06 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 37 млн человек, из них 1,07 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7 млн), на третьем — Бразилия (более 5 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (900 тыс.).

За последние 24 часа в мире зарегистрировали 383,3 тыс. новых заразившихся коронавирусом, следует из данных ВОЗ. Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне, 10 октября: тогда за день коронавирус выявили у более 350 тыс. человек.

Британские ученые назвали новые симптомы коронавируса. Специалисты считают, что боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на то, что человек заразился COVID-19. Эти симптомы проявляются по-разному в зависимости от возраста и особенностей организма

Дональд Трамп выступит на митинге спустя десять дней после заражения COVID. Американский президент проведет митинг в Сэнфорде, штат Флорида, 12 октября. В четверг Трамп закончил лечение от коронавируса и вернулся из госпиталя в Белый дом. По словам врача Трампа, президент не может заразить кого-либо COVID-19.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе военного парада заявил, что в стране с начала пандемии COVID-19 не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. «Я желаю крепкого здоровья людям во всем мире, которые борются с проявлениями этого ужасного вируса», — сказал он.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.