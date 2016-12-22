Кокорин рассказал о допросах и поездках в автозаке ночью по Москве

Павел Мамаев рассказал, что считает свое поведение во всех эпизодах дела «аморальным». «Мы сами во всем виноваты», — считает он. Александр Кокорин рассказал, что все произошло после игры и бессонной ночи

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Игроки «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев дали первое интервью после того, как их поместили в изолятор временного содержания на севере Москвы. Они поговорили с корреспондентом «Московского комсомольца», членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евой Меркачевой.

По данным автора статьи, в изолятор Кокорина и Мамаева доставили в 9:45 11 октября, их допрос длился до трех ночи, хотя следственные действия в ночное время запрещены. «Допрос длился часов до 3–4 утра», — сказал Мамаев, отметив, что он давал согласие на следственные действия в ночное время.

«Так что претензий нет. Хотелось поскорее со всем этим разобраться. Допрос был долгий, я все рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать?» — сказал футболист «Краснодара». На вопрос о том, раскаивается ли он, он ответил, что это зависит от эпизода, которых всего три. «Но вообще, если честно, во всех я вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты», — сказал Мамаев.

После допроса футболистов отправили на экспертизу, где они сдали анализы. Но спортсмены не боятся увидеть результаты проверки. «Мы наркотики не употребляли. Не понимаю, почему, но нас всю оставшуюся ночь возили по травмпунктам», — добавил Мамаев.

Кокорин в свою очередь сказал, что не давал согласие на следственные действия ночью, но «точно не был против». По его словам, они вдвоем с Мамаевым «в грузовике [автозаке] ночью путешествовали по Москве».

«Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи, вот и произошло все это... Я признал, что сожалею», — рассказал футболист «Зенита».

По словам Кокорина, он не хочет уходить из спорта и надеется, что никто этого не будет требовать. Футболист «Зенита» также прокомментировал стычку с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе в центре Москвы. На записи с камер видеонаблюдения видно, что Пака во время перепалки бьют стулом по голове. «Если бы тот человек меня не оскорбил, я бы не повел себя так. Но и на видео видно, что мы разбирались с ним, потом даже пожали руки. Есть свидетели, их всех вчера опрашивали», — заявил Кокорин.

Днем в четверг, 11 октября, полиция опубликовала видео допроса Кокорина и Мамаева. На записи футболисты почти ничего не сказали по существу. Против них расследуются два уголовных дела — по статье о побоях и о хулиганстве. Последняя статья подразумевает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

В понедельник, 8 октября, футболисты и их знакомые поучаствовали в нескольких конфликтах: они избили водителя ведущей «Первого канала» и подрались с чиновником Минпромторга и директором «НАМИ» в кафе. Они явились в полицию в среду.