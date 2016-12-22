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Из квартиры в центре Москвы похитили деньги и ценности на 105 млн руб.
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Из квартиры в центре Москвы похитили деньги и ценности на 105 млн руб.
Общество, 11:30
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Из квартиры в центре Москвы похитили деньги и ценности на 105 млн руб.
Среди похищенного имущества была коллекция часов марок Cartier, Hublot и Louis Vuitton. Украденной суммой, как указали в полиции, подозреваемые распорядились «по собственному усмотрению»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полицейские в Москве задержали двоих подозреваемых в квартирной краже. По версии сотрудников правоохранительных органов, из квартиры в центре столицы они похитили деньги и ценности на сумму более 105 млн руб.

Заявление о краже в Большом Власьевском переулке, как указывается в сообщении на сайте московского главка МВД, написал 54-летний мужчина. Когда именно оно поступило в отделение полиции, в пресс-службе не уточнили, заметив однако, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили: неизвестные, подобрав ключи, проникли в квартиру и совершили кражу денег и личных вещей заявителя. Общий материальный ущерб, по оценке представителей ведомства, составил более 105 млн руб. По факту случившегося следствие завело уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). 

Утром 11 октября начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД по столице Юрий Титов рассказал о том, что оперативники задержали двоих подозреваемых по этому производству — проживающих в Москве мужчин 32 и 35 лет. Украденными средствами, по словам представителя министерства, они распорядились «по собственному усмотрению». Теперь в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметил Титов. Остальных деталей случившегося он не привел.

Столичный портал mos.news без указания источника информации уточняет, что у владельца квартиры грабители похитили в том числе коллекцию часов, в которой находились модели марок Cartier, Hublot и Louis Vuitton. Общая стоимость коллекции, по данным портала, составляла 86 млн руб.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: похищение , Москва , задержание
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