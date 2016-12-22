Bloomberg назвал страны с самыми лучшими для экспатов условиями работы

Переезд за границу приводит к росту уровня зарплат в среднем на $21 тыс. в год, а самые лучшие финансовые условия для экспатов — в Швейцарии, США и Гонконге. Об этом со ссылкой на ежегодный опрос Expat Explorer, который проводит банк HSBC, пишет Bloomberg. При этом издание не указывает, работников каких именно профессий переезд в другую страну приводит к увеличению дохода.

Средняя зарплата иностранного специалиста в Швейцарии составляет $202 тыс., в США — $185,1 тыс, в Гонконге — $178,7 тыс. Немного меньше экспаты зарабатывают в Китае и Сингапуре — $172,7 тыс. и $162,2 тыс. соответственно.

При этом лучшим городом «для жизни и работы» экспатов четвертый год подряд остается Сингапур: по соотношению уровня жизни и уровня доходов он опережает Новую Зеландию, Германию и Канаду. Швейцария в этом рейтинге заняла лишь восьмое место — в этой стране очень дорого растить детей и есть трудности с тем, чтобы находить новых друзей, рассказали респонденты HSBC.

В целом 45% экспатов считают, что после переезда в другую страну та же самая работа, которую они выполняли на родине, оплачивается значительно выше. При этом у женщин, сменивших место жительство ради более высокой зарплаты, доход в среднем вырос на 27%. Это больше, чем в среднем после переезда рос доход мужчин, отмечает Bloomberg без указания конкретного процентного соотношения.

Зато экспаты-мужчины чаще сообщали социологам, что переезд привел к развитию их карьеры: 47% среди мужчин против 25% среди женщин.

В январе 2018 года HSBC подсчитал, что среди городов мира самая высокая средняя зарплата иностранных менеджеров — $271 тыс. — зафиксирована в Мумбаи. ​Второе и третье место заняли Сан-Франциско и Цюрих соответственно, четвертое — Шанхай: средняя зарплата экспатов в них также превышает отметку $200 тыс. В Женеве, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Джакарте иностранным специалистам платят в среднем больше $150 тыс.