Экс-следователю запросили 20 лет колонии по делу о рекордной взятке
Прокурор попросила избрать наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в отношении бывшего начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева, пишет «Коммерсантъ». Его обвиняют в получении взятки в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн. Взятка стала крупнейшей в истории современной России.
Гособвинение настаивает на наказании в виде 20 лет колонии строго режима, штрафе в 500 млн руб., запрете на 15 лет занимать должности в государственных органах и лишении звания «майор юстиции». Слушания по этому делу проходят в Балашихинском городском суде Подмосковья.
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