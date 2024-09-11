Экс-следователю запросили 20 лет колонии по делу о рекордной взятке

Прокурор запросила 20 лет колонии для экс-следователя по делу о рекордной взятке

Марат Тамбиев (Фото: ИГСУ РАНХиГС)

Прокурор попросила избрать наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в отношении бывшего начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева, пишет «Коммерсантъ». Его обвиняют в получении взятки в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн. Взятка стала крупнейшей в истории современной России.

Гособвинение настаивает на наказании в виде 20 лет колонии строго режима, штрафе в 500 млн руб., запрете на 15 лет занимать должности в государственных органах и лишении звания «майор юстиции». Слушания по этому делу проходят в Балашихинском городском суде Подмосковья.

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