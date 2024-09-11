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Военная операция на Украине ,  
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Дело о теракте завели после схода с рельсов поезда в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
10 сентября на перегоне Волоконовка — Новый Оскол сошли с рельсов 11 вагонов и локомотив грузового поезда «в результате вмешательства посторонних лиц»
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Уголовное дело о теракте возбудили после схода с рельсов грузового поезда в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

По данным Юго-Восточной железной дороги, вечером 10 сентября сошли с рельсов 11 порожних вагонов и локомотив грузового поезда «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Инцидент произошел на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. По информации телеграм-канала Baza, на перегоне произошел взрыв.

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Фото:МВД России

Машинист и его помощник не пострадали, сообщили в СК. Движение поездов на этом участке было приостановлено.

Пассажирские поезда были отправлены в объезд, сказал губернатор Вячеслав Гладков. Это поезда № 547 Белгород — Имеретинский курорт и № 548 Имеретинский курорт — Белгород, уточнила Юго-Восточная ЖД. Электрички № 6708 Старый Оскол — Валуйки и № 6707 Валуйки — Старый Оскол были отменены.

Дело заведено по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба; наказание по этой части — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет).

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Персоны
Елена Чернышова
Белгородская область грузовой поезд теракт уголовное дело сход с рельсов СКР
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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