В Красноярске суд осудил двух подростков за диверсию на железной дороге

Фото: МВД России

Красноярский краевой суд признал двух несовершеннолетних молодых людей виновными в покушении на совершение диверсии и одного из них — в поджоге релейных шкафов в Уяре (город в 100 км от Красноярска), сообщили в суде.

Одного из них приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии, другого — к четырем годам лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии.

В сообщении суда нет информации о диверсии и о том, когда это случилось.

В мае прошлого года в Красноярске из-за «вмешательства посторонних лиц» загорелись два релейных шкафа. Возгорание тогда не повлияло на движение поездов.

В июле суд Ханты-Мансийского автономного округа за диверсию приговорил жителя Нижневартовска к семи годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.