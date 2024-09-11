Грузовой поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»

Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области 10 сентября из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, сообщила ЮВЖД. По предварительным данным, пострадавших нет

Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба ЮВЖД. По предварительной информации, пострадавших нет.

В компании сообщили, что инцидент произошел накануне в 23:17 (мск) на перегоне Волоконовка – Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

На ЮВЖД сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

В мае 2023 года грузовой поезд сошел с рельсов в Крыму. Никто не пострадал. В пресс-службе Крымской железной дороги также назвали причиной происшествия вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.