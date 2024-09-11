Грузовой поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»
Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба ЮВЖД. По предварительной информации, пострадавших нет.
В компании сообщили, что инцидент произошел накануне в 23:17 (мск) на перегоне Волоконовка – Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
На ЮВЖД сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
В мае 2023 года грузовой поезд сошел с рельсов в Крыму. Никто не пострадал. В пресс-службе Крымской железной дороги также назвали причиной происшествия вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
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