Минприроды не увидело вред окружающей среде на землях «Барвихи»

На суде об изъятии участков, принадлежавших санаторию «Барвиха», ответчики сообщили о письме Минприроды об отсутствии вреда окружающей среде. Ссылаясь на вред экологии, Генпрокуратура заявила об отсутствии срока давности по делу

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В Одинцовском городском суде 10 сентября продолжилось рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии у частных собственников 8 га земли, входящих в участок площадью 99 га, ранее принадлежавших санаторию управделами президента «Барвиха».

Адвокат одного из ответчиков, Зои Струниной, сообщил на заседании во вторник, что получил ответ Министерства природы о том, то ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» не включен в госреестр как объект накопленного вреда окружающей среде, передает корреспондент РБК.

Министерство «предоставило ответ, где четко указано, что на сегодняшний день объект государственный санаторий «Барвиха» не входит в госреестр — не включен и каких-либо заявлений о его включении не поступало», сообщил адвокат. Он добавил, что с 2001 года не было никаких сигналов и обстоятельств, позволяющих включить «Барвиху» в этот реестр.

Адвокат попросил приобщить ответ Минприроды к делу. Судья Арина Кузьмина удовлетворила его просьбу, несмотря на возражения прокуратуры. Представитель истца заявила, невключение в реестр не говорит о том, что окружающей среде не причинен вред. «Нанести вред окружающей среде можно и без включения объекта в реестр», — отметила прокурор.

РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды.

Как вред экологии связан со сроком давности

Представитель Струниной обратил внимание суда на важность отсутствия сообщений о нанесенном экологическом вреде, так как в своем исковом заявлении прокуратура утверждает, что пропуск срока исковой давности в этом деле не имеет значения из-за того, что при строительстве и эксплуатации земельных участков был причинен ущерб окружающей среде.

На предыдущих заседаниях ответчики и третьи лица неоднократно делали акцент на пропуске прокуратурой срока исковой давности.

Под исковой давностью понимается срок «для защиты права по иску лица, право которого нарушено». Согласно ст. 196 Гражданского кодекса, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 Гражданского кодекса. При этом он не может превышать десяти лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. Течение срока исковой давности обычно начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Если сторона ответчика заявит о пропуске срока исковой давности, то это является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Ранее РБК сообщал, что Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению запрос на проверку конституционности статей Гражданского кодекса, касающихся применения сроков исковой давности при взыскании имущества по делам коррупционной направленности. Соответствующий запрос был направлен Краснодарским краевым судом. В частности, проверке будет подвергнуто и понятие «сроки исковой давности».

В Одинцовском суде представители ответчиков ссылались на определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда от 23 июля 2024 года (по схожему делу). В определении говорится, что по гражданским делам при регулировании гражданско-правовых отношений между публично-правовым образованием (или его органами) и добросовестным приобретателем выморочного имущества справедливым было бы переложение неблагоприятных последствий в виде утраты такого имущества на публично-правовое образование, которое могло и должно было принимать меры по надлежащему оформлению своего права.

В случае с земельными участками в «Барвихе» право собственности продавца на момент приобретения заявителем земельного участка по договору купли-продажи было основано на акте органа госвласти, подтверждено государственной регистрацией этого права по действовавшему законодательству, на что заявитель как добросовестный приобретатель вправе был полагаться, отметил один из представителей ответчиков.

Что ранее прозвучало в суде

Ответчиками по иску Генпрокуратуры в Одинцовском суде выступают шесть физических лиц: бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее бывший муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Гордышев, а также международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадины. Генпрокуратура требует изъять 13 принадлежащих им земельных участков. Площадь отдельных участков составляет от 30 соток до 2 га.

По версии Генпрокуратуры, изложенной в исковом заявлении, в начале 2000-х годов 99 га территории «Барвихи» были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольных ему учреждений. Лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку, «прикрыв эти действия» необходимостью реализации инвестиционного проекта — реконструкции усадьбы «Мейендорф».

В качестве инвестора была выбрана компания «Кантри-Про», которая, по данным ЕГРЮЛ, на тот момент принадлежала Олегу Юшкину и Екатерине Бакленевой. Эта фирма, как утверждает Генпрокуратура, получала в собственность часть земель санатория взамен на реконструкцию усадьбы «Мейендорф» и благоустройство территории замка (предусматривалось проведение ландшафтных работ, очистка пруда, снос старой водонапорной башни, строительство часовни, косметический ремонт палат и замена лифтов в основном корпусе санатория «Барвиха»). Соответствующий договор был подписан в 2001 году между компанией, клиническим санаторием «Барвиха» и ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК», которому «Кантри-Про» должна была впоследствии передать в собственность 7 га.

На предыдущих заседаниях представитель Генпрокуратуры говорила, что земли были куплены незаконно и по заниженной в 236 раз цене. Ответчики на это возражали, что сделки были проведены в соответствии с действующим тогда законодательством и по «нормативной цене», установленной в соответствии с действовавшим тогда законом «О плате за землю».

Представители министерства имущественных отношений Московской области, привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица, на одном из заседаний говорили, что покупка принадлежавших ранее санаторию земель соответствовала требованиям законодательства, действовавшего во время заключения сделок. В частности, представители министерства на суде указывали, что в августе 2001 года глава Одинцовского района вынес постановление о выборе земельного участка площадью 99 га из земель санатория «Барвиха», а губернатор области Борис Громов постановил прекратить право бессрочного пользования этим участком, изменил его целевое назначение на «земли запаса» и передал его без проведения торгов под индивидуальное жилищное строительство ООО «Кантри-Про». Все эти действия подкреплялись ходатайствами управделами президента и клинического санатория «Барвиха», протоколами совещаний межведомственной комиссии, на которых присутствовали представители областного правительства, Управления делами президента и других заинтересованных ведомств.