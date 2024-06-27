В Барвихе ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле

Земельные участки, принадлежавшие санаторию «Барвиха», были куплены по «нормативной цене», а иск Генпрокуратуры появился из-за того, что отдыхающим в санатории «Барвиха» негде гулять, заявили владельцы домов в элитном поселке

Санаторий «Барвиха», архивное фото (Фото: Александр Сенцов / ТАСС)

В Одинцовском городском суде продолжаются слушания по существу иска Генпрокуратуры об изъятии 8 гектаров земли, входящих в участок площадью 99 гектаров, ранее принадлежавших санаторию Управделами президента «Барвиха». На первом слушании в понедельник, 24 июня, представитель Генпрокуратуры заявила, что земельные участки были проданы в 2001 году по цене в 236 раз ниже рыночной стоимости. По ее оценке, тогда стоимость земель составляла 54,4 млн руб.

«В реальности данный земельный участок стоил 13 млрд руб., то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», — сообщила прокурор.

На следующем заседании представитель одного из ответчиков, Надежды Адвокатовой (супруги ресторатора Аркадия Новикова), назвал утверждение, что участок земли был продан за бесценок не соответствующим действительности: «Был закон «О плате за землю», в котором было понятие «нормативная цена земли». Государство продавало участок в соответствии с этим законом, то есть по нормативной цене [установленной государством]. «Он по другой стоимости никак не мог быть продан, по рыночной стоимости продавали участки с торгов в соответствии с указом президента от 1997 года», — уточнил представитель Адвокатовой.

Он также подчеркнул, что государство в обмен на землю в Барвихе получило участки в селе Знаменское, стоимость которых была «довольно-таки высокой».

Как пояснил РБК другой участник процесса, в инвестконтракте было условие о покупке в Знаменском 9 земельных участков площадью 5 гектаров с домами площадью около 4 тыс. кв м и о передаче их государству. «Эти дома были куплены, оформлены в отдельный поселок, отремонтированы и переданы в Управление делами президента», — рассказала собеседник.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры в Одинцовском суде выступают международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадины, а также шесть физических лиц: бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее бывший муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Гордышев. Генпрокуратура требует изъять 13 принадлежащих им земельных участков. Площадь отдельных участков составляет от 30 соток до 2 га. Так, например, у Мазепина прокуратура требует изъять участок площадью 1,35 га, у Богачева — около 1,4 га, а у Гордышева — два участка площадью 2,1 га и 8,3 сотки. У Джанашия ведомство просит истребовать три земельных участка: два по 30 соток и один — 37 соток. Они приобрели земельные участки в 2013–2022 годах. В рассмотрении дела также участвуют 28 третьих лиц, в том числе Минфин, правительство Московской области, Управление делами президента, Министерство имущественных отношений, администрация Одинцовского городского округа, Федеральное агентство по управлению госимуществом, управление Росреестра по Подмосковью, санаторий «Барвиха», несколько иностранных компаний и российских граждан.

Спор о принадлежности участка

После выступления представителя Надежды Адвокатовой в суде была представлен позиция бизнесмена Дмитрия Мазепина (занимает 59-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes). Его представитель рассказал, что его доверитель является добросовестным приобретателем земельного участка, которым владеет более 10 лет.

По словам представителя, в материалах суда отсутствует информация о том, что земельный участок [99 гектар] относится к федеральной собственности. «Этот факт истцом не доказан — санаторий «Барвиха» владел земельным участком на праве бессрочного пользования, а не на праве оперативного управления. Такое право должно было быть зарегистрировано в установленном порядке, — говорил представитель, — земельные участки не были внесены в реестр федерального имущества и не были зарегистрированы как федеральное имущество, также они не прошли процедуру разграничения и не могли быть отнесены к федсобственности».

Представитель Мазепина также подверг сомнению тезис прокуратуры о том, что отчуждение произошло якобы на основании незаконных актов представителей Московской области. «Данные акты никем не отменялись, не были признаны незаконными и не были оспорены», — сообщил докладчик. Речь идет о распоряжение главы Одинцовского района и о постановлении губернатора Московской области, на основании которых земля перешла в собственность ООО «Кантри Про».

Также представитель Дмитрия Мазепина объяснил в суде, с чем связан избирательный подход истца к истребованию 8 гектаров земли, а не всего массива площадью 99 га.

Он утверждает, что санаторий «Барвиха» в настоящее время проводит реконструкцию старых и строительство новых корпусов. О реконструкции 7 корпуса говорится на сайте санатория. «Санаторий «Барвиха» для оказания большого количества платных услуг для привлечения клиентов расширил свои производственные мощности, реконструировал и пристроил большой корпус, фактически клиентам санатория из-за этого негде гулять, с этим связано возникновение иска Генпрокуратуры», — считает юрист.

Кто мог продавать земли

Представитель надзорного ведомства в суде заявил, что ответчики «прикрыли свои действия инвестконтрактом», который был подписан не директором санатория, а главным врачом, который не имел право подписи. Кроме того, контрактом оговаривалась реконструкция усадьбы Мейендорф, которую, по мнению Генпрокуратуры, ответчики не выполнили в полном объеме.

Выступившая представитель председателя наблюдательного совета банка «Система» Алексея Богачева сообщила, что по уставу санатория «Барвиха» главврач Валентин Арцибашев мог подписывать документы, имеющие отношение к собственности.

По версии Генпрокуратуры, в 2001 году 99 га территории «Барвихи» было незаконно изъято из государственной собственности Управделами президента и подконтрольными ему учреждениями. Лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку, «прикрыв эти действия» необходимостью реализации инвестпроекта — реконструкции усадьбы Мейендорф. Его реализацией должна была заниматься компания «Кантри-Про». Эта компания впоследствии приступила «к дроблению земель» для продажи под строительство домов.

В возражениях представителей ответчиков на иск Генпрокуратуры говорится, что доводы истца противоречат обстоятельствам дела. По их мнению, законность сделки подтверждают, в частности, подписанное в 2001 году постановление губернатора Подмосковья Бориса Громова об отказе санатория от участка 99 га и закрепившие это решение документы, подписанные распорядительными органами Одинцовского района. По этому же постановлению министерство имущественных отношений Московской области подписало договор купли-продажи на этот участок с ООО «Кантри-Про».

Владельцы участков также говорят о том, что Управделами и санаторий «Барвиха» не утратили свои активы: «Выбытие земельных участков было соразмерно компенсировано облагораживанием остальной территории и созданием госрезиденции «Барвиха» на базе реставрированного замка Мейендорф». Это был обмен неэффективного имущества (неиспользуемых земельных участков) на другое (государственная резиденция «Барвиха»), отмечается в документе: покупатели земли по договору освободили территорию замка Мейендорф от мастерских, гаражей и частных огородов, сделали по периметру усадьбы ограждение, благоустроили территорию парка санатория «Барвиха», рекультивировали свалку, отремонтировали мост, произвели санитарную чистку леса и вывезли лесной мусор. Также они построили часовню и оградили воинский мемориал.

Представитель Генпрокуратуры заявила в суде, что предмет инвестиционного договора, предполагающего реконструкцию территории, был достаточно широкий. «Не только реконструкция и реставрация усадьбы Мейендорф, но и развитие прилегающих территорий и создание многофункционального комплекса с мастерскими, ландшафтными работами, с устройством коммуникаций и реконструкцией пропускного пункта», — сообщила докладчик. По ее словам, в инвестиционном договоре были прописаны разработка и выполнение генерального плана развития территории. Но плана не было, отметила прокурор.