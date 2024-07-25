Власти Подмосковья заявили о законности сделок с участками Барвихи

Минимущество Подмосковья на суде по участкам в Барвихе поддержало позицию ответчиков о законности сделки. При этом прокурор усомнился в проведенной в замке Мейендорф реставрации, хотя там проводил приемы Дмитрий Медведев

Замок «Мейендорф» (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Какую позицию заняло областное минимущество

В Одинцовском городском суде 25 июля продолжилось рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры об изъятии у частных собственников 8 га земли, входящих в участок площадью 99 га, ранее принадлежавших санаторию управделами президента «Барвиха». На этом заседании представители министерства имущественных отношений Московской области заявили, что покупка принадлежавших ранее санаторию земель соответствовала требованиям законодательства, действовавшего во время заключения сделок.

Министерство имущественных отношений Московской области было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица. РБК направил запрос в правительство Московской области.

Представители министерства на суде напомнили, что в августе 2001 года глава Одинцовского района вынес постановление о выборе земельного участка площадью 99 га из земель санатория «Барвиха», а губернатор области Борис Громов постановил прекратить право бессрочного пользования этим участком, изменил его целевое назначение на «земли запаса» и передал его без проведения торгов под индивидуальное жилищное строительство ООО «Кантри-Про». Все эти действия подкреплялись ходатайствами управделами президента и Клинического санатория «Барвиха», протоколами совещаний межведомственной комиссии, на которых присутствовали представители областного правительства, Управления делами президента и других заинтересованных ведомств.

Правительство Московской области и областное минимущество при принятии решений и заключении договора купли-продажи земельного участка площадью 99 га исходили из того, что добровольный отказ УДП и Клинического санатория «Барвиха» от права бессрочного пользования был сделан в пределах компетенции, установленной указом президента России, указали представители областного министерства.

В июле 2001 года Управделами президента России, медицинский центр управделами «Клинический санаторий «Барвиха», ФГУП «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс УДП РФ», с одной стороны, и ООО «Кантри-Про» (инвестор), с другой стороны, заключили договор о привлечении инвестиций на реставрацию и реконструкцию исторического памятника XIX века — замок Мейендорф и развитие прилегающих к нему территорий. По указанному договору в счет возмещения понесенных затрат инвестор оформил в свою пользу право собственности на участок площадью 99 га для индивидуального жилищного строительства, состоящего из 150–200 частных коттеджей, принадлежащий медцентру УДП «Клинический санаторий «Барвиха» на праве бессрочного пользования.

Они отметили, что земельный участок выбыл из владения государства по условиям инвестиционного договора, отвечавшего критериям закона «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений». Представитель министерства также обратил внимание на то, что на дату принятия правовых актов и заключения договора купли-продажи земельных участков действовал указ президента «О регулировании земельных отношений и развития аграрной реформы в России», в котором говорилось, что продажа земель может осуществляться на конкурсах или аукционах, но Земельный кодекс не содержал императивных требований о продаже участков на торгах.

О том, что перевод и покупка земель шли в соответствии с действовавшими на тот момент законодательными нормами, на предыдущих заседаниях суда говорили и другие ответчики по иску.

В возражениях на иск Генпрокуратуры от одного из третьих лиц, с которым ознакомился РБК, указано, что постановление губернатора Громова от 8 августа 2001 года о продаже зе­мельного участка ООО «Кантри-Про» для индивидуального жилищного строитель­ства до сих пор не отменено, не оспорено, не признано недействительным или незаконным.

Почему Генпрокуратура усомнилась в реставрации

На заседании в четверг представитель Генпрокуратуры ходатайствовала о приобщении к делу новых материалов, доказывающих, что реставрационные работы замка Мейендорф, бывших частью инвестконтракта, не были проведены. Представитель ведомства заявила в суде, что в результате мониторинга Сети интернет выяснилось, что о проделанной работе заявляют два архитектора — архитектурное бюро «Дом-А» и архитектор Олег Климов. На сайте бюро говорится, что работы по реставрации правительственной резиденции Мейендорф выполняли Мария Серебряная и Сергей Макушев.

«Но представители «Дом-А» в ответ на запрос прокуратуры не смогли предоставить документы о проведении реставрации на данном объекте, а Климов заявил, что выполнил лишь обмерочные работы, но реставрацию не проводил. Следовательно, данных, подтверждающих проведение компанией «Кантри-Про» реставрации, не имеется», — заявил представитель надзорного ведомства.

Представитель одного из ответчиков — компании «Кенсуэй Лимитед» — попросил суд разрешить провести строительную экспертизу, которая могла бы подтвердить факт выполнения работ по реставрации и реконструкции, и допустить к проведению экспертизы сторону ответчиков. По словам представителя компании, на сайте администрации президента говорится, что в 2008 году занимавший тогда пост главы государства Дмитрий Медведев в замке Мейендорф проводил встречу с президентами Азербайджана и Армении. Публикация дополнена фотоматериалами, добавил ответчик. Он также сообщил о приложенных к своим возражениям фотографиях, сделанных в 2001 году, на которых видно обветшалое здание.

Представитель «Кенсуэй Лимитед» рассказал суду, что ими получена информация из реестра культурного наследия, где говорится, что предметом охраны замка являются результаты реставрационных работ, выполненные с 2001 по 2006 год. То есть ведомство признает, что работы выполнялись, и, более того, они охраняют замок как объект культурного наследия, а прокуратура этого не признает, сообщил докладчик.

«Мы также проанализировали публикации СМИ, в которых говорится, что в церемонии открытия принимал участие управделами президента Владимир Кожин», — добавил он.

По словам представителя «Кенсуэй Лимитед», на сайте архбюро «Дом-А» размещено большое количество фотоматериалов реставрационных работ замка Мейендорф. Такая же информация содержится и на сайте архитектора Олега Климова, где указано, что им были выполнены большие работы до начала реконструкции. РБК направил запросы в бюро и Климову.

Представитель одного из ответчиков — бывшего владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, земельный участок которого также стал предметом рассмотрения, — приобщил к материалам дела нотариально заверенные материалы из открытых источников, которые свидетельствуют о том, что реставрация замка была произведена и что в нем проходят «высокие приемы». Он также поддержал ходатайство коллег о проведении строительной экспертизы и сообщил, что помимо технической части станут доступны документы, из которых будет видно, кто и когда осуществлял работы по реконструкции и реставрации.

Неполный объем выполненных в замке Мейендорф работ одно из привлеченных к делу третьих лиц оценило в $5 млн.

Ранее РБК сообщал, что представитель Генпрокуратуры заявила в суде, что предмет инвестиционного договора, предполагающего реконструкцию территории, был достаточно широкий. «Не только реконструкция и реставрация усадьбы Мейендорф, но и развитие прилегающих территорий и создание многофункционального комплекса с мастерскими, ландшафтными работами, с устройством коммуникаций и реконструкцией пропускного пункта», — сообщала представитель ведомства. По ее словам, в инвестиционном договоре были прописаны разработка и выполнение генерального плана развития территории. Но плана не было, отметила прокурор.

Что уже прозвучало в суде

Ответчиками по иску Генпрокуратуры в Одинцовском суде выступают международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадины, а также шесть физических лиц: бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее бывший муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Гордышев. Генпрокуратура требует изъять 13 принадлежащих им земельных участков. Площадь отдельных участков составляет от 30 соток до 2 га.

По версии Генпрокуратуры, изложенной в исковом заявлении, в начале 2000-х годов 99 га территории «Барвихи» были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями. Лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку, «прикрыв эти действия» необходимостью реализации инвестиционного проекта — реконструкции усадьбы Мейендорф.

В качестве инвестора была выбрана компания «Кантри-Про», которая, по данным ЕГРЮЛ, на тот момент принадлежала Олегу Юшкину и Екатерине Бакленевой. Эта фирма, как утверждает Генпрокуратура, получала в собственность часть земель санатория взамен на реконструкцию усадьбы Мейендорф и благоустройство территории замка (предусматривалось проведение ландшафтных работ, очистка пруда, снос старой водонапорной башни, строительство часовни, косметический ремонт палат и замена лифтов в основном корпусе санатория «Барвиха»). Соответствующий договор был подписан в 2001 году между компанией, Клиническим санаторием «Барвиха» и ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК», которому «Кантри-Про» должна была впоследствии передать в собственность 7 га.

На предыдущих заседаниях представитель Генпрокуратуры говорила, что земли были куплены незаконно и по заниженной в 236 раз цене.

Ответчики на это возражали, что сделки были проведены в соответствии с действующим тогда законодательством и по «нормативной цене», установленной в соответствии с действовавшим тогда законом «О плате за землю».