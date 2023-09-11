Литва будет выдавать уехавшим с родины белорусам «паспорта иностранцев»

Белорусы теперь не могут получать паспорта своей страны за границей. В Литве, где живут десятки тысяч граждан Белоруссии, в том числе и Светлана Тихановская, решили выдавать им паспорта иностранцев

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Граждане Белоруссии, которые живут в Литве и теперь не могут получить там белорусские документы, смогут оформить специальные литовские документы для путешественников — паспорта иностранцев, сообщил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, передает Associated Press (AP).

«Паспорт иностранца действителен более одного года, но этот срок может быть и увеличен, если парламент продлит его», — сказал он.

Получать такой документ смогут белорусы, которые имеют право на проживание в Литве, но не имеют паспорта республики или другого документа такого рода.

В начале сентября Минск принял решение прекратить выдачу паспортов в посольствах страны. Теперь для получения документа, а также его продления и обмена граждане должны будут приезжать в Белоруссию.

По данным, которые приводит AP, в Литве проживают более 58 тыс. белорусов, в том числе — бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая покинула страну после выборов главы государства 2020 года. Победителем тогда был объявлен действующий президент Александр Лукашенко, из-за этого в стране начались протесты.

7 сентября Тихановская встречалась с Абрамавичюсом, чтобы обсудить «текущие проблемы легализации белорусов в Литве», говорится в ее телеграм-канале. На встрече было подтверждено, что Вильнюс будет принимать просроченные паспорта белорусов, чтобы выдавать ВНЖ, но «каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально». Родившиеся в Литве дети будут получать паспорта иностранцев.

Кроме того, Тихановская подняла вопрос выдачи виз для тех, кто находится в Белоруссии, и продления срока действия гуманитарного ВНЖ до трех лет.