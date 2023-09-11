branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Отель Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения Спорт, 16:44
Путин поручил исключить происшествия, подобные прорыву дамбы в Уссурийске Общество, 16:42
Путин подписал указ о компенсации пенсии пенсионерам на военной операции Политика, 16:40
Путин запустил комплекс по добыче титано-магнетитовых руд в Приамурье Политика, 16:34
Улицы португальского городка затопило красным вином. Видео Общество, 16:24
ЕС не увидел повода снимать одежду с россиян на границе Экономика, 16:21
Какие факторы будут влиять на рубль в ближайшее время Pro, 16:19
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Курсы доллара и евро упали до минимума с начала сентября Инвестиции, 16:18
Почему популярность токенизированных активов будет расти Новая экономика, 16:14
BIS призвал применять блокчейн в технологиях устойчивого финансирования Крипто, 16:08
Как кибербезопасность сделать результативной Новая экономика, 16:01
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 16:00
Дэйна Уайт объяснил появление Емельяненко в игре UFC 5 «кучей денег» Спорт, 15:50
В Белоруссии заявили о задержании готовивших по заданию СБУ теракты Политика, 15:47
Общество ,  
0 

Литва будет выдавать уехавшим с родины белорусам «паспорта иностранцев»

Литва будет выдавать паспорта иностранца белорусам с просроченными документами
Белорусы теперь не могут получать паспорта своей страны за границей. В Литве, где живут десятки тысяч граждан Белоруссии, в том числе и Светлана Тихановская, решили выдавать им паспорта иностранцев
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Граждане Белоруссии, которые живут в Литве и теперь не могут получить там белорусские документы, смогут оформить специальные литовские документы для путешественников — паспорта иностранцев, сообщил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, передает Associated Press (AP).

«Паспорт иностранца действителен более одного года, но этот срок может быть и увеличен, если парламент продлит его», — сказал он.

Получать такой документ смогут белорусы, которые имеют право на проживание в Литве, но не имеют паспорта республики или другого документа такого рода.

В начале сентября Минск принял решение прекратить выдачу паспортов в посольствах страны. Теперь для получения документа, а также его продления и обмена граждане должны будут приезжать в Белоруссию.

По данным, которые приводит AP, в Литве проживают более 58 тыс. белорусов, в том числе — бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая покинула страну после выборов главы государства 2020 года. Победителем тогда был объявлен действующий президент Александр Лукашенко, из-за этого в стране начались протесты.

7 сентября Тихановская встречалась с Абрамавичюсом, чтобы обсудить «текущие проблемы легализации белорусов в Литве», говорится в ее телеграм-канале. На встрече было подтверждено, что Вильнюс будет принимать просроченные паспорта белорусов, чтобы выдавать ВНЖ, но «каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально». Родившиеся в Литве дети будут получать паспорта иностранцев.

Читайте на РБК Pro
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Как подтвердить расходы, чтобы у налоговой не возникло вопросов
От странных до гениальных: забытые проекты Google
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд

Кроме того, Тихановская подняла вопрос выдачи виз для тех, кто находится в Белоруссии, и продления срока действия гуманитарного ВНЖ до трех лет. 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белоруссия Литва паспорта Светлана Тихановская
Материалы по теме
Проживающим за рубежом гражданам Белоруссии перестанут выдавать паспорта
Политика
В Минске обвинили Литву в создании искусственных барьеров на границе
Политика
В Литве оценили перспективы закрытия новых КПП на границе с Белоруссией
Политика