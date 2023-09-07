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Прокуратура попросила дать 14 лет экс-помощнику главы Россельхознадзора

Прокуратура потребовала 14 лет колонии для экс-помощника главы Россельхознадзора
Дмитрий Натаров
Дмитрий Натаров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Гособвинение потребовало приговорить бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова к 14 годам лишения свободы по делам о взятке и совращении малолетней. Об этом говорится на сайте московской прокуратуры.

«Прокурор предложил суду назначить Натарову наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 млн руб.», — говорится в сообщении.

Также прокуратура предложила на десять лет запретить Натарову занимать государственные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями.

Натарову инкриминируются получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а также развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 135) и не достигшего 14 лет (ч. 2 той же статьи). Бывший сотрудник Россельхознадзора был задержан 26 июня 2020 года за взятки на сумму более 6 млн руб., в конце июня суд назначил ему домашний арест. Позже стало известно, что общая сумма полученных им взяток превышает 9 млн руб.

По данным прокуратуры, в период с 2015 по 2016 год подозреваемый переписывался с дочерью своих знакомых — девушкой 2002 года рождения. В ходе переписки Натаров применял «приемы психологического воздействия, направленные на пробуждение у нее интереса к сексуальным отношениям, а также направлял ссылки на материалы порнографического характера».

С 2016 по 2018 год подозреваемый проводил время с девушкой, которой на тот момент не было 16 лет, «в целях удовлетворения собственных сексуальных потребностей». Как заявили в прокуратуре, он применял в отношении девушки «развратные действия без применения насилия», например, целовал ее в губы.

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В апреле 2020 года Натаров подал заявление об отставке по собственному желанию. Позже ведомство объяснило, что помощник уволился, не желая наносить репутационный ущерб Россельхознадзору, а также для того, чтобы исключить любые возможные обвинения в воздействии на расследование из-за своего положения.

Теги
Россельхознадзор взятка совращение малолетних суд прокуратура
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