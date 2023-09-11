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В Ростовской области подросток в маске ранил ножом 4 человек у школы

В Ростовской области 15-летний подросток в маске ранил ножом 4 человек у школы
Нападавшим оказался девятиклассник с психическим заболеванием, сообщил Голубев. Ранены четыре человека — трое сотрудников школы и родственник одного из учеников

В Ростовской области подросток ранил четырех взрослых, когда пытался зайти в школу, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

Нападение произошло в 07:50 мск в хуторе Красный Десант Неклиновского района.

«Вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников», — сообщил Голубев.

Подростка задержали. Им оказался учащийся 9-го класса. По словам Голубева, школьник страдает психическим заболеванием.

Из детей никто не пострадал. Взрослые получили легкие ранения, им оказывают медицинскую помощь.

В июне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить публиковать в СМИ данные преступников, которые совершили либо собирались совершить нападение на школы. По его словам, это нужно, чтобы уменьшить число подражателей.

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Председатель СК пояснил, что анализ нападений на образовательные учреждения показал, что они «имели волновой характер и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ». По его мнению, подобные публикации способствуют тому, что нападавших героизировали.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Ростовская область нападение на школу Школа нападения с ножом
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