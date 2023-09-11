В Ростовской области 15-летний подросток в маске ранил ножом 4 человек у школы

В Ростовской области подросток в маске ранил ножом 4 человек у школы

Нападавшим оказался девятиклассник с психическим заболеванием, сообщил Голубев. Ранены четыре человека — трое сотрудников школы и родственник одного из учеников

В Ростовской области подросток ранил четырех взрослых, когда пытался зайти в школу, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

Нападение произошло в 07:50 мск в хуторе Красный Десант Неклиновского района.

«Вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников», — сообщил Голубев.

Подростка задержали. Им оказался учащийся 9-го класса. По словам Голубева, школьник страдает психическим заболеванием.

Из детей никто не пострадал. Взрослые получили легкие ранения, им оказывают медицинскую помощь.

В июне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить публиковать в СМИ данные преступников, которые совершили либо собирались совершить нападение на школы. По его словам, это нужно, чтобы уменьшить число подражателей.

Председатель СК пояснил, что анализ нападений на образовательные учреждения показал, что они «имели волновой характер и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ». По его мнению, подобные публикации способствуют тому, что нападавших героизировали.