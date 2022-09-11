В «Круге добра» заявили о проблемах с ввозом лекарств из-за санкций

Пересмотр логистики и схем оплаты усложнил поставки, что создает риски для стабильного снабжения пациентов, сказали в фонде. Там предложили ООН принять резолюцию, запрещающую распространение санкций на медицинские препараты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России для пациентов, которым необходимы непрерывная терапия и стабильные поставки лекарств, могут возникнуть серьезные риски из-за увеличения сроков поставок на фоне западных санкций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе благотворительного фонда «Круг добра».

«Мы по-прежнему находим решения по поставке препаратов. Но санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, заставило поставщиков фармацевтической продукции серьезно пересмотреть схему оплаты, логистику поставок. В результате увеличились и сроки поставок, это серьезный риск для стабильного обеспечения <...> непрерывности терапии», — считают в организации.

В основном эта проблема касается инновационных лекарств для терапии орфанных (редких) заболеваний, которые не производят российские фармкомпании, и которые невозможно заменить аналогами.

Большую часть лекарств фонд закупает в Европе и в США. После введения санкций возник риск, что поставки будут задерживаться или вовсе прервутся.И хотя никто из поставщиков не отказался от исполнения контрактных обязательств, «Круг добра» начал испытывать трудности с ввозом некоторых препаратов из перечня для закупок. «Так, например, производитель лекарственного препарата для тяжелобольных детей, не имеющего аналогов, подтвердил контрактные обязательства, но при условии, что «поставленный лекарственный препарат не должен быть использован на территории страны, находящейся под санкциями», — рассказали в пресс-службе.

Такие проблемы могут испытывать не только российские пациенты, то и другие страны, на которые наложены санкции и разного рода ограничения, считают в фонде. Собеседник агентства отметил необходимость принять резолюцию на уровне ООН, которая исключила бы распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты.

После введения западных санкций некоторые иностранные фармацевтические компании приостановили поставки некоторых лекарств в Россию, а также отказались от клинических испытаний и инвестиций в стране. При этом в Росздравнадзоре утверждали, что не опасаются дефицита лекарственных препаратов.

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Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву начать поиски лекарственных препаратов, не производимых в России и дружественных иностранных государствах, в случае дефицита иностранных аналогов. Согласно подчетам Минобрнауки, чтобы достичь «лекарственного суверенитета» (85% упаковок препаратов должны быть выпущены в России) к 2030 году потребуются субсидии на 200 млрд руб.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза лекарств для «Круга добра». Меры, в частности, предусматривали предоставление фонду возможности создавать резерв отдельных лекарств для незамедлительного обеспечения пациентов, в том числе с учетом прогноза распространения среди детей редких заболеваний.

«Кругу добра» добра также решили выделять средства из бюджета для компенсации НДС, уплаченного при закупках незарегистрированных в России лекарств, их ввозе и передаче в медицинские организации по соответствующим договорам.