Путин поручил упростить ввоз лекарств для фонда «Круг добра»

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Президент России Владимир Путин поручил упростить ввоз в страну лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом «Круг добра». Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам встреч, посвященных социальной поддержке детей.

«Правительству России — рассмотреть вопросы упрощения процедуры ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов и медицинских изделий», — указано в поручении.

Также президент поручил до 1 ноября текущего года представить предложения о льготах по перелетам на лечение для детей-инвалидов.

Фонд помощи детям с орфанными заболеваниями «Круг добра» был создан в январе 2021 года по инициативе Путина. Его учредитель — Минздрав. Этот фонд, в частности, помогает закупать дорогостоящие препараты, которые не зарегистрированы в России.

«Круг добра» финансируется из средств, получаемых от повышения налоговой ставки на доходы физлиц, которые превышают 5 млн руб. в год. Для таких доходов введена ставка 15%, а не 13%.