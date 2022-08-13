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Европа нарастила поставки косметики и лекарств в Россию

В июне 2022 года экспорт промышленного оборудования из Евросоюза в Россию вновь перевалил за €1 млрд. Увеличились и поставки лекарств, которые стали второй крупнейшей статьей европейского экспорта в Россию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию частично восстановился в июне 2022 года, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим месяцем — до €4,45 млрд (в мае было €3,78 млрд). Экспорт растет второй месяц подряд с апрельской низшей точки в €2,78 млрд, но остается значительно меньше показателя июня 2021 года (€7,21 млрд). Тогда еще не были запрещены поставки в Россию европейских самолетов, подшипников, технологий двойного назначения, товаров роскоши и т.д.

Как следует из внешнеторговых данных Eurostat, изученных РБК, крупнейшим евроэкспортером в Россию остается Германия (€1,16 млрд в июне плюс 5,4% к маю), на втором месте — Италия (€532 млн плюс 2,9%). По сравнению со значениями апреля—мая (€200–250 млн) ощутимо выросли поставки в Россию из Польши — до €395 млн. Экспорт из стран Балтии увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 34%, до €481 млн.

В 2021 году, когда Евросоюз (27 стран) был крупнейшим торговым партнером России, основными статьями его экспорта в страну были в порядке убывания: промышленное оборудование (группа 84 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, $23 млрд), наземные транспортные средства — в основном автомобили и автокомпоненты (группа 87, $10,6 млрд), фармацевтическая продукция ($9,5 млрд), электрическое и электронное оборудование и его компоненты (группа 85, $9 млрд), пластмассы и изделия из них ($5,2 млрд), следует из информации базы данных Comtrade.

Экспорт промышленных машин и лекарств

В марте 2022 года на фоне опасений, что санкции могут затронуть поставки западных лекарств, экспорт фармацевтической продукции из стран ЕС в Россию подскочил до €853 млн, временно обойдя категорию промышленного оборудования. По итогам июня поставки промышленного оборудования из ЕС увеличились на 21% к маю и достигли €1,12 млрд. Это почти на треть меньше, чем год назад, однако вдвое больше, чем в марте или апреле. Экспорт лекарственных средств вырос на 6% к предыдущему месяцу и на 31,5% к июню прошлого года — до €791 млн, и теперь это вторая крупнейшая статья европейского экспорта в Россию в разрезе групп торговой номенклатуры (два знака, всего их около 100).

В последнее время европейские власти опубликовали ряд разъяснений, которые выводят из сферы действия санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией с Россией, а также общие поставки в Россию фармацевтических продуктов (кроме случаев, когда, например, товары предназначены для военных пользователей в России).

В составе европейского промышленного оборудования, поставляемого в Россию, в июне по сравнению с маем, в частности, увеличились поставки некоторых насосов, центрифуг, посудомоечных агрегатов, огнетушителей, сельскохозяйственных машин, оборудования для приготовления пищевых продуктов и напитков, а также подъемного оборудования, включая лифты, следует из статистики Eurostat.

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Косметика и пластик

Экспорт парфюмерии и косметики из Европы вырос на 38%, до €108 млн (в основном речь идет о средствах для макияжа и средствах для ухода за кожей), пластмасс и изделий из них — на 16%, до €234 млн, оптических, измерительных, контрольных, медицинских приборов и инструментов — на 38%, до €268 млн, электрооборудования и компонентов — на 7%, до €187 млн. Однако поставки по всем этим категориям остаются сильно ниже прошлогодних, особенно электрооборудования — в 3,4 раза ниже. В частности, в июне 2021 года экспорт интегральных микросхем из Германии, Нидерландов, Чехии, Франции в Россию составлял около €55 млн, а теперь сократился почти до нуля.

Поставки дорогостоящих товаров роскоши в Россию из ЕС запрещены, к ним относятся и парфюмерия с косметикой, но, если стоимость одного предмета не превышает €300, поставка разрешена. 

Экспорт летательных аппаратов и компонентов к ним из Европы в Россию обнулен с апреля 2022 года (в 2021 году составил более $3 млрд), следует из данных Eurostat. Поставки автомобилей и автозапчастей сократился более чем в десять раз в годовом выражении и в июне 2022 года составлял лишь €62 млн.

Как отмечает Еврокомиссия, в целом ее санкционные ограничения на экспорт в Россию затронули 28% стоимости товаров, поставлявшихся в Россию до начала специальной военной операции на Украине. Из-за санкций товары на общую стоимость €24,8 млрд в год прекратят поступать в Россию, заявляют в Брюсселе.

Во втором квартале стоимостный объем импорта товаров и услуг в Россию сократился на 22% к тому же кварталу годом ранее, сообщал в конце июля Банк России, основываясь на расчетах по данным статистики торговых партнеров России (публикация соответствующей российской статистики приостановлена). «Наибольший вклад в сокращение российского импорта внесло сжатие торговли с ЕС, который в первом полугодии 2022 года ввел шесть пакетов санкций», — указывал ЦБ.

В то же время импорт будет постепенно восстанавливаться, написал ЦБ 12 августа в проекте основных направлений денежно-кредитной политики. «Темпы этого восстановления будут определяться появлением новых механизмов финансирования и страхования, выстраиванием новых логистических маршрутов и формированием новых торговых связей. Росту импорта также будет способствовать запущенный с конца марта механизм параллельного импорта», — отметил регулятор. РБК уже сообщал о значительном росте поставок товаров в Россию по сравнению с уровнями годовой давности из Турции и Китая.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
санкции Евросоюз промышленность оборудование фармацевтика экспорт
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