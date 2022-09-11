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Не менее 18 человек погибли в ДТП с автобусом и бензовозом в Мексике

Не менее 18 человек погибли после столкновения большегруза с двумя полуприцепами, перевозившими топливо, и пассажирского автобуса на трассе Виктория — Монтеррей в мексиканском штате Тамаулипас, сообщает Aristegui Noticias.

Генеральная прокуратура Тамаулипаса подтвердила гибель по меньшей мере 18 человек в результате пожара, вызванного столкновением пассажирского автобуса с бензовозом. По предварительным данным, цистерна с растворителем оторвалась от фуры и врезалась в автобус. Вспыхнул пожар, охвативший оба транспортных средства.

Водителя бензовоза задержали для выяснения обстоятельств ДТП и его возможной причастности к смертельной аварии. Предположительно, он пытался покинуть место происшествия.

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Фото:Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов

6 сентября при столкновении автомобиля и бензовоза на Алтае погибли пять человек, в том числе четверо детей. «Произошло столкновение с последующим опрокидыванием автомобилей Honda Stepwgn и DAF с прицепом «Озгул Т22» (бензовоз, тара порожняя), движущимся в попутном направлении», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В аварии погибла 35-летняя водитель легкового автомобиля и четверо детей трех, семи, 15 и 16 лет, водитель бензовоза пострадал.
 

Теги
Мексика Автобус цистерна бензовоз
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