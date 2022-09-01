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В ДТП с автобусом и грузовиком на Калужском шоссе пострадали два человека

Фото: Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов
Фото: Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов

В Москве на 46-м км Калужского шоссе столкнулись грузовик и автобус маршрута № 515, после чего автобус загорелся, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

«В 13:15 была заявка. В 13:39 пожар был полностью ликвидирован на площади 20 кв. м. По пострадавшим информация уточняется», — сказали в пресс-службе.

В департаменте транспорта заявили, что ДТП произошло по вине водителя грузовика: он не справился с управлением и врезался в автобус, который ехал по выделенной полосе. «В результате ДТП погибших в автобусе нет, пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь», — уточнили там.

Движение в сторону МКАД было временно перекрыто, сейчас оно сильно затруднено, предупредили в дептрансе.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, у пострадавших травмы различной степени тяжести.

РБК направил запрос в департамент здравоохранения города Москвы.

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Кейсы

19 июля на 22-м км внутренней стороны МКАД в Москве столкнулись четыре машины. По данным ГИБДД, водитель «Газели» остановился на второй полосе от края проезжей части из-за неисправности. К нему подъехал водитель Mazda, чтобы оказать помощь. Однако автомобилист за рулем такси Kia не заметил машину и врезался в «Газель». Его автомобиль загорелся, но водитель и пассажир успели выйти из салона. Следом за Kia ехал еще один грузовик. Водитель пытался избежать наезда и выехал на соседнюю полосу, где в него врезался Ford. В итоге умер водитель «Газели», а водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести.

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ДТП авария Москва Калужское шоссе новости
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